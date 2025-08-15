Налоговые депозиты, льготы для стариков, миллиардные хищения из бюджета в международном обзоре

Как у налоговой украли миллиарды

Помните сказки про то, как на Западе все продуманно и организованно, а люди там законопослушны и дисциплинированы? Все чтят закон и улыбаются. Правда, если есть возможность украсть, то они ее не упустят. Так, один австралийский гражданин по имени Филлипс решил оформлять себе возврат налога. При этом он просто заявлял право на возврат без предоставления каких-либо документов. А налоговики никаких подтверждений не требовали. Никого даже не смущало, что этот гражданин лишь неделю назад вышел из тюрьмы. На полученные от налоговой деньги Филлипс купил себе «Порше», а своей матери — дом (хорошего сына воспитала).

Следует заметить, что таких, как Филлипс, оказалось больше полсотни тысяч. Они вывели из бюджета не менее 2 миллиардов австралийских долларов.