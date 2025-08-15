Налоговые депозиты, льготы для стариков, миллиардные хищения из бюджета в международном обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за июль 2025
Налоговый крах йоги
В США за неуплату налогов сел Грегори Гумучио. Он являлся основателем международной сети студий йоги – «Йога для народа» (кто-нибудь занимался у них?). Компания работала в США, Испании и Израиле (может и у нас была). Как заявил прокурор, Грегори Гумучио построил прибыльную империю йоги и неплохо жил за счёт её успеха, но отказывался платить налоги. За что и загремел на 4 года, а в довесок должен еще уплатить 2,5 млн. долларов.
Вычет для пожилых и автолюбителей
Если спросить сейчас у Трампа, что он считает лучшим событием своего второго президентства, то это будет не перемирие между Израилем и Ираном, не остановка индийско-пакистанской войны. Это будет принятие «Большого, прекрасного законопроекта», вносящего множество налоговых изменений. О важности этого законопроекта то, что даже в телефонном разговоре с Путиным Трамп похвастался им. К слову, документ, действительно, большой – более 900 страниц. Среди его основных положений:
Ограничение роста налогов.
Новые вычеты для пожилых, на приобретение отечественных (сделанных в Америке) авто.
Ограничение обложения чаевых и выплат за сверхурочные работы.
Отменена налоговых льгот для электромобилей и энергоэффективных устройств (за что Маск очень обиделся на Трампа).
Льготы для политических церквей
Вообще церковь не должна вмешиваться в дела государственные. Поэтому и оказывать на выборах поддержку кандидатам на государственные должности она не имеет права. В противном случае это может быть поводом для лишения налоговых льгот. Такие были правила в законодательстве США. Но их решили поменять. Налоговая служба допустила, что поддержка кандидата не лишит американские церкви освобождения от налогов. Было отмечено, что обсуждение политических кандидатов через призму религии нельзя рассматривать в качестве вмешательства в политическую кампанию.
Налоговый вклад
Любопытный способ борьбы с уменьшением налоговых поступлений в связи со старением населения обсуждается в Новой Зеландии. Так, предлагается вместо уплаты в бюджет, направлять налоги на именные вклады налогоплательщиков. Впоследствии накопленные на вкладах суммы и проценты будут использоваться для выплаты пенсий, оплаты медицинского обслуживания и т.д. Соответственно, это сократит расходы государства по указанным выплатам.
Налог на искусственный интеллект
В Европе забеспокоились, что ИИ еще не обложили налогом. Говорят, что он «жрет» много электричества, а значит, портит экологию, поэтому его нужно налогообложить, чтобы воздух был свежее, трава зеленее, а вода прозрачнее.
Как у налоговой украли миллиарды
Помните сказки про то, как на Западе все продуманно и организованно, а люди там законопослушны и дисциплинированы? Все чтят закон и улыбаются. Правда, если есть возможность украсть, то они ее не упустят. Так, один австралийский гражданин по имени Филлипс решил оформлять себе возврат налога. При этом он просто заявлял право на возврат без предоставления каких-либо документов. А налоговики никаких подтверждений не требовали. Никого даже не смущало, что этот гражданин лишь неделю назад вышел из тюрьмы. На полученные от налоговой деньги Филлипс купил себе «Порше», а своей матери — дом (хорошего сына воспитала).
Следует заметить, что таких, как Филлипс, оказалось больше полсотни тысяч. Они вывели из бюджета не менее 2 миллиардов австралийских долларов.
Практика Конституционного Суда за 2024
