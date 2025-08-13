Обзор: налоговые схемы с самозанятыми, снижение УСН за участие в СВО, НДФЛ при продаже яхты

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Льготный УСН за участие в СВО
В Государственную Думу поступило предложение снижать УСН до 1% участникам СВО для стимулирования их деловой активности. Предлагается зафиксировать пониженную ставку на 5 налоговых периодов с момента регистрации ветерана в качестве ИП. Любопытно, что Правительство уже успело проанализировать инициативу и указывает на то, что субъектам РФ и так предоставлено полномочие по снижению УСН до 1% (в отношении определенных видов деятельности ставку можно снизить и до нуля). Поэтому в Правительстве полагают, что предложение уже реализовано в Налоговом кодексе (Законопроект № 991912-8).
2. НДФЛ в схемах с самозанятыми
Верховный Суд вновь решил повторить позицию о последствиях маскировки трудовых отношений под гражданско-правовые с использованием самозанятых. Отмечается, что при установлении трудовых отношений с самозанятыми налоговому агенту (работодателю) придется заплатить НДФЛ со всех выплат самозанятым. При этом НДФЛ нельзя будет уменьшить на суммы НПД, которые самозанятые уплачивали самостоятельно. Также Верховный Суд обращается внимание, что налоговый штраф для налогового агента также будет рассчитываться с полной суммы НДФЛ (Определение СКЭС ВС РФ от 08.08.2025 № 310-ЭС24-24050).
3. НДФЛ при продаже яхты
Есть ли у кого-нибудь судно, которые вы привезли из-за границы и перерегистрировали из иностранного реестра в российский? Если есть, то Минфин указывает, что срок владения будет определяться с момента возникновения права собственности согласно зарубежным правилам. Если минимальный срок владения будет соблюден, то при продаже судна платить НДФЛ не придется (Письмо от 20 мая 2025 г. № 03-04-05/49134).
