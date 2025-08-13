Обзор: налоговые схемы с самозанятыми, снижение УСН за участие в СВО, НДФЛ при продаже яхты

1. Льготный УСН за участие в СВО

В Государственную Думу поступило предложение снижать УСН до 1% участникам СВО для стимулирования их деловой активности. Предлагается зафиксировать пониженную ставку на 5 налоговых периодов с момента регистрации ветерана в качестве ИП. Любопытно, что Правительство уже успело проанализировать инициативу и указывает на то, что субъектам РФ и так предоставлено полномочие по снижению УСН до 1% (в отношении определенных видов деятельности ставку можно снизить и до нуля). Поэтому в Правительстве полагают, что предложение уже реализовано в Налоговом кодексе (Законопроект № 991912-8).