Вычет за диссертацию, налог на толстых мертвецов, льгота по авто инвалидов в обзоре

1. Льгота для авто инвалидов
ФНС России разъяснила порядок освобождения от транспортного налога автомобилей для инвалидов. Так, налоговики будут стараться получать информацию об инвалидном статусе авто через гаишников. Соответственно, льгота будет предоставляться автоматически. Однако в ГАИ может отсутствовать информация о специальном предназначении авто. В этом случае владельцу авто придется напрячься и самостоятельно донести документы, из которых будет следовать, что автомобиль предназначен для инвалидов. Отметки об инвалидном статусе могут быть в ПТС, свидетельстве о собственности и т.д.
2. Вычет по НДФЛ за диссертацию
Минфин России рассмотрел вопрос о возможности применения образовательного вычета по НДФЛ при оплате лицом прикрепления к научной организации для подготовки диссертации. Отмечается, что в рамках описанных отношений происходит не обучение, а подготовка научной работы. Поэтому применить вычет в отношении платы за прикрепление не получится (Письмо от 11 июня 2025 г. № 03-04-05/57277).
Помню, когда пришел в одну научную организацию защищать диссертацию, они тоже все пытались уговорить меня прикрепиться, чтобы доработать диссертацию и повысить шансы на защиту – платно естественно. Я сказал, что диссертация готова, в доработке не нуждается, платить не буду. Как понимаете, не любили они меня. Но защитился.
3. Налог на толстых мертвецов
Все мы прекрасно знаем, что лишний все не полезен для здоровья. Но оказывается, он вреден и после смерти. Так, в Вулверхэмптоне (город такой в Англии) повысили на 20% стоимость погребения, если ширина могилы будет 6 футов вместо стандартных 5 футов (фут равен 0,3048 м). Такое повышения сразу же назвали «налогом на жирных». Власти заявили, что повышение цен связано с ростом уровня ожирения в городе, где треть населения страдает ожирением, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет чуть более четверти.
