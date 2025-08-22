Вычет за диссертацию, налог на толстых мертвецов, льгота по авто инвалидов в обзоре

2. Вычет по НДФЛ за диссертацию

Минфин России рассмотрел вопрос о возможности применения образовательного вычета по НДФЛ при оплате лицом прикрепления к научной организации для подготовки диссертации. Отмечается, что в рамках описанных отношений происходит не обучение, а подготовка научной работы. Поэтому применить вычет в отношении платы за прикрепление не получится (Письмо от 11 июня 2025 г. № 03-04-05/57277).

Помню, когда пришел в одну научную организацию защищать диссертацию, они тоже все пытались уговорить меня прикрепиться, чтобы доработать диссертацию и повысить шансы на защиту – платно естественно. Я сказал, что диссертация готова, в доработке не нуждается, платить не буду. Как понимаете, не любили они меня. Но защитился.