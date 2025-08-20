Обзор: вычет НДФЛ по урокам самозанятого, налоги Папы Римского, учет по УСН расходов на СВО

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Учет расходов на СВО по УСН
В Госдуме хотят, чтобы расходы на помощь участникам СВО могли учитываться на «упрощенке». Обосновывается предложение тем, что это повысить ответственность бизнеса перед Родиной. Кроме того, сами бизнесмены не против помогать армии. Однако Правительство не впечатлилось патриотическим настроем автора предложения и бизнеса. В своем заключении Правительство указывает, что УСН и так льготный режим, соответственно, новые льготные положения будут лишними (Законопроект № 995392-8).
2. Вычет, когда обучает самозанятый
ФНС России сообщает, что если обучаться у репетитора (без статуса ИП), уплачивающего налог на самозанятых, то право на образовательный вычет по НДФЛ накроется медным тазом. Поскольку такая возможность законодательно не предусмотрена. Только при наличии у обучающего лица статуса ИП, образовательной лицензии, записи об оказании образовательных услуг в реестре предпринимателей можно получить вычет.
3. Налоговые проблемы Папы Римского
У Папы Римского снова проблемы. Сначала главный по католикам жаловался на недостаток средств в Ватикане (это мы разбирали в заметке «Налоги Ватикана»). Но тут новая напасть – обнаружилось (внезапно), что нынешний Папа Римский Лев XIV – это гражданин США. А у них там с налогами все строго – со всех доходов в американскую казну нужно платить денежку. Даже если ты в Америке не живешь десятки лет. Кроме того, отчетность подавать нужно. А Папе Римскому ничего этого не хочется – потому что не папское это дело налоги платить. Да и доходы его – это вовсе и не его, а Ватикана. Короче, сейчас в США кумекают, как бы своего Папу Римского от налогов освободить. Может, что и придумают.
