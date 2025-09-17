Рост налога на внедорожники, куда платить налог и как учитывать расходы самозанятым в обзоре

1. Изменение уплаты НПД

Новгородские власти решили стать хедлайнером налоговых новостей. Сначала учредили День Налогоплательщика, теперь хотят изменить порядок уплаты налога на самозанятых. Для этого было подготовлено предложение в Госдуму, согласно которому самозанятые должны платить налог не по месту деятельности, а по месту жительства. Это, по мнению новгородских депутатов, позволит наполнить местный бюджет. Правда, в Правительстве считают, что нынешний порядок уплаты НПД идеальный и менять его не советуют (Законопроект № 1016294-8).

К слову, первая найденная в Новгороде берестяная грамота была о поземельном налоге.