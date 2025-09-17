ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Рост налога на внедорожники, куда платить налог и как учитывать расходы самозанятым в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Изменение уплаты НПД

Новгородские власти решили стать хедлайнером налоговых новостей. Сначала учредили День Налогоплательщика, теперь хотят изменить порядок уплаты налога на самозанятых. Для этого было подготовлено предложение в Госдуму, согласно которому самозанятые должны платить налог не по месту деятельности, а по месту жительства. Это, по мнению новгородских депутатов, позволит наполнить местный бюджет. Правда, в Правительстве считают, что нынешний порядок уплаты НПД идеальный и менять его не советуют (Законопроект № 1016294-8).

К слову, первая найденная в Новгороде берестяная грамота была о поземельном налоге.

2. Учет расходов самозанятыми

То, что самозанятые не могут учитывать расходы, мы знаем давно. Поэтому не удивляет очередное Письмо Минфина, где указывается, что самозанятый-таксист не сможет учесть расходы на техосмотр, бензин и другое машинное при уплате НПД. Удивляет другое, что такие вопросы валом идут в Минфин и он вынужден штамповать один и тот же текст по многу раз (Письмо от 30 июля 2025 г. № 03-11-11/73806). Неужели думают, что Минфин передумает и разрешит учитывать расходы?

3. Налог на внедорожники

Все же прочитали новости о резком повышении утильсбора на иностранные брички, что приведет к росту стоимости иномарок в России почти на 70%. Так вот, эти проблемы не только у нас. В Британии хотят повысить налог на внедорожники для пополнения бюджета. Сейчас британские владельцы платят в 20 раз меньше налогов за самые большие модели, чем налогоплательщики в других европейских странах. Налог на новый BMW X5 стоимостью 85 000 фунтов стерлингов в Великобритании составил бы 3200 фунтов стерлингов, а во Франции — 66 600 фунтов стерлингов.

Времена, когда автомобиль был не роскошью, а средством передвижения, проходят.

События за сентябрь 2025

  • НДС и НДФЛ по золотым вкладам, туристический налог по жилью - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

499 подписчиков3 508 постов

