Рост налога на внедорожники, куда платить налог и как учитывать расходы самозанятым в обзоре

1. Изменение уплаты НПД
Новгородские власти решили стать хедлайнером налоговых новостей. Сначала учредили День Налогоплательщика, теперь хотят изменить порядок уплаты налога на самозанятых. Для этого было подготовлено предложение в Госдуму, согласно которому самозанятые должны платить налог не по месту деятельности, а по месту жительства. Это, по мнению новгородских депутатов, позволит наполнить местный бюджет. Правда, в Правительстве считают, что нынешний порядок уплаты НПД идеальный и менять его не советуют (Законопроект № 1016294-8).
К слову, первая найденная в Новгороде берестяная грамота была о поземельном налоге.
2. Учет расходов самозанятыми
То, что самозанятые не могут учитывать расходы, мы знаем давно. Поэтому не удивляет очередное Письмо Минфина, где указывается, что самозанятый-таксист не сможет учесть расходы на техосмотр, бензин и другое машинное при уплате НПД. Удивляет другое, что такие вопросы валом идут в Минфин и он вынужден штамповать один и тот же текст по многу раз (Письмо от 30 июля 2025 г. № 03-11-11/73806). Неужели думают, что Минфин передумает и разрешит учитывать расходы?
3. Налог на внедорожники
Все же прочитали новости о резком повышении утильсбора на иностранные брички, что приведет к росту стоимости иномарок в России почти на 70%. Так вот, эти проблемы не только у нас. В Британии хотят повысить налог на внедорожники для пополнения бюджета. Сейчас британские владельцы платят в 20 раз меньше налогов за самые большие модели, чем налогоплательщики в других европейских странах. Налог на новый BMW X5 стоимостью 85 000 фунтов стерлингов в Великобритании составил бы 3200 фунтов стерлингов, а во Франции — 66 600 фунтов стерлингов.
Времена, когда автомобиль был не роскошью, а средством передвижения, проходят.
