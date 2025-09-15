ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

НДС и НДФЛ по золотым вкладам, туристический налог по жилью в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Обложение золотых вкладов

Правительство решило прекратить споры по поводу обложения НДС вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах. Поэтому устанавливаются четкие правила, что не будут облагаться НДС проценты по таким вкладам, которые выплачиваются в виде драгметаллов. Аналогичным образом операции по размещению драгметаллов (прежде всего передача в займ) исключаются из обложения НДС независимо от источника поступления драгметаллов (Законопроект № 1015448-8).

2. НДФЛ по металлическим вкладам

Минфин также решил обратиться к обложению вкладов в драгметаллах, но применительно к НДФЛ. Отмечается, что возврат вкладчику драгметаллов в том же размере и наименовании, которые он помещал во вклад, не приведет к уплате НДФЛ. А вот если по такому вкладу выплачиваются проценты, то они облагаются в общем порядке (Письмо от 4 сентября 2025 г. № 03-07-15/86695).

3. Туристический налог с жилья

ФНС России спешит успокоить граждан, сдающих свои квартиры, в том числе туристам. Такие услуги не будут облагаться туристическим налогом. Поэтому даже если ваше жилье каким-то образом попало в реестр объектов, к которым может применяться туристический налог, не пугайтесь, налог вам платить не придется (Письмо от 11.09.2025 № СД-4-3/8338@).

События за сентябрь 2025

  • Пенсия самозанятых, НДФЛ при займе акций, День российского налогоплательщика - ссылка

Информации об авторе

Юрист в самозанятый

