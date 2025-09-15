НДС и НДФЛ по золотым вкладам, туристический налог по жилью в обзоре

2. НДФЛ по металлическим вкладам

Минфин также решил обратиться к обложению вкладов в драгметаллах, но применительно к НДФЛ. Отмечается, что возврат вкладчику драгметаллов в том же размере и наименовании, которые он помещал во вклад, не приведет к уплате НДФЛ. А вот если по такому вкладу выплачиваются проценты, то они облагаются в общем порядке (Письмо от 4 сентября 2025 г. № 03-07-15/86695).