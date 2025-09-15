НДС и НДФЛ по золотым вкладам, туристический налог по жилью в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Обложение золотых вкладов
Правительство решило прекратить споры по поводу обложения НДС вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах. Поэтому устанавливаются четкие правила, что не будут облагаться НДС проценты по таким вкладам, которые выплачиваются в виде драгметаллов. Аналогичным образом операции по размещению драгметаллов (прежде всего передача в займ) исключаются из обложения НДС независимо от источника поступления драгметаллов (Законопроект № 1015448-8).
2. НДФЛ по металлическим вкладам
Минфин также решил обратиться к обложению вкладов в драгметаллах, но применительно к НДФЛ. Отмечается, что возврат вкладчику драгметаллов в том же размере и наименовании, которые он помещал во вклад, не приведет к уплате НДФЛ. А вот если по такому вкладу выплачиваются проценты, то они облагаются в общем порядке (Письмо от 4 сентября 2025 г. № 03-07-15/86695).
3. Туристический налог с жилья
ФНС России спешит успокоить граждан, сдающих свои квартиры, в том числе туристам. Такие услуги не будут облагаться туристическим налогом. Поэтому даже если ваше жилье каким-то образом попало в реестр объектов, к которым может применяться туристический налог, не пугайтесь, налог вам платить не придется (Письмо от 11.09.2025 № СД-4-3/8338@).
События за сентябрь 2025
