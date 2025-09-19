Налог на стриптиз, налоговые долги при разводе, повышение вычетов по НДФЛ в обзоре

2. Обложение сверхприбыли

Знаете, кто главные по налогу на сверхприбыль? Это депутаты от Справедливой России. Они оседлали эту тему и на регулярной основе клепают проекты о том, что кого-нибудь нужно обложить этим налогом. Так, только за 2024-2025 они подали в Госдуму 3 законопроекта. Но, поскольку выборы близко, никто не собирается останавливаться. Готов еще один законопроект, которым хотят обложить сверхприбыль банков. Говорят, что из года в год у банков рекордная прибыль, а значит, надо делиться. Правда, Правительство не поддерживает порыв депутатов, указывая, что и так подняли ставку по налогу на прибыль.

На самом деле самое интересное не в этом. Дело в том, что в составе Справедливой России есть депутат Аксаков, который негласно считается в Госдуме главным по баночкам, то есть по банковской сфере. И что удивительно, его нет в списке авторов законопроекта об обложении банков. Вы спросите, почему? Потому что он прекрасно понимает, что законопроект популистский и непроходной (Законопроект № 1019794-8).