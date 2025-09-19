Налог на стриптиз, налоговые долги при разводе, повышение вычетов по НДФЛ в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Индексация вычетов по НДФЛ
Инфляция растет, цены растут, а вычеты по НДФЛ остаются на прежнем уровне. Не порядок, решили депутаты и предложили корректировать предельный размер соц.вычетов (расходы на лечение, обучение) на коэффициент-дефлятор, который учитывает динамику роста цен. Перспектив, естественно, у этого предложения 0 (Законопроект № 1018394-8).
2. Обложение сверхприбыли
Знаете, кто главные по налогу на сверхприбыль? Это депутаты от Справедливой России. Они оседлали эту тему и на регулярной основе клепают проекты о том, что кого-нибудь нужно обложить этим налогом. Так, только за 2024-2025 они подали в Госдуму 3 законопроекта. Но, поскольку выборы близко, никто не собирается останавливаться. Готов еще один законопроект, которым хотят обложить сверхприбыль банков. Говорят, что из года в год у банков рекордная прибыль, а значит, надо делиться. Правда, Правительство не поддерживает порыв депутатов, указывая, что и так подняли ставку по налогу на прибыль.
На самом деле самое интересное не в этом. Дело в том, что в составе Справедливой России есть депутат Аксаков, который негласно считается в Госдуме главным по баночкам, то есть по банковской сфере. И что удивительно, его нет в списке авторов законопроекта об обложении банков. Вы спросите, почему? Потому что он прекрасно понимает, что законопроект популистский и непроходной (Законопроект № 1019794-8).
3. Налоговые долги при разводе
Развелся как-то один предприниматель и решил, что раз имущество у супругов было общим, то и долги должны быть такими же. Поэтому обратился в суд, чтобы признать свой налоговый долг общим и возложить на бывшую супругу половину расходов по его уплате. Но суды, включая Верховный Суд, такие требования не поддержали, указав на то, что налоговый долг – это личный долг предпринимателя, поэтому пусть он сам с ним и разбирается (Определение от 26 августа 2025 № 91-КГ25-3-К3).
4. Налог на стриптиз
Как стриптиз-клуб может снизить свои налоговые обязательства? Естественно, приятной встречей проверяющих. Именно это и сделали владельцы сети стриптиз-заведений в США. Налоговым аудиторам оплачивали проживание в отелях и питание, а также предоставляли до 5000 долларов в день на приватные танцы в стриптиз-клубах. В общем, аудиторы были довольны, поэтому компании удалось уклониться от налогов в размере 8 млн. долларов. Правда, не долго музыка играла, кто-то проговорился и теперь на всех завели уголовные дела.
