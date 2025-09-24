Инвествычет по спортшколам, налоговые БПЛА, НПД по программа лояльности в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Инвествычет за помощь спортшколам
В Госдуме решили поощрять тех, кто помогает растить спортивное поколение. В этой связи устанавливается новое основание для инвествычета по налогу на прибыль, а именно за безвозмездную передачу имущества школам и учреждениям, которые реализуют образовательные доп.программы в области спорта. Правительство против льготы не возражает, тем более что предлагают ее депутаты от Единой России (Законопроект № 1022928-8).
2. Уплата налогов на оборонных предприятиях
Правительство вновь отложило применение к оборонным предприятиям правила, согласно которому зарплата выплачивается одновременно с уплатой НДФЛ и взносов. Указывается, что препятствием одновременной уплаты является единый налоговый счет (Законопроект № 1019756-8). Неясно только одно, зачем каждый год продлять мораторий на применение этих правил, вместо того, чтобы просто их отменить.
3. НПД по программам лояльности
Самозанятые, получающие доходы по программам лояльности, не могут облагать их налогом на самозанятых. Все оттого, что такие доходы не получены в результате продажи товаров, работ или услуг. К такому выводу Минфин пришел в Письме от 28 августа 2025 г. № 03-11-11/84186.
4. Налоговая система Греции
Думаю, все помнят, то за Грецией закрепился статус «бедной содержанки» ЕС. После регулярных финансовых кризисов страна была в долгах как в шелках (может и сейчас также). Но тут неожиданно 2024 год окончился для нее профицитом бюджета. Все объясняется модернизацией налоговой системы. Греческие налоговики активно используют беспилотникии и в реальном времени отслеживают деятельность ресторанов, портов, зернохранилищ и грузовиков. Устанавливаются датчики в топливных баках кораблей, чтобы те не использовались в серую. Также мошенничество выявляют, сопоставив активность мобильного телефона с данными о продажах, зафиксированными в кассовых аппаратах. В общем, все цифровизованно, все красиво.
Правда, многие называют недавние бюджетные показатели «кровавым профицитом», который ещё больше снижает покупательную способность наемных работников. Стоимость жизни продолжает расти, а коррупционные скандалы не утихают.
Материалы за август 2025
