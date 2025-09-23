НДФЛ по яхтам, диссертациям и жилью мобилизованных в Обзоре позиций Минфина

Обзор позиций Минфина России по налогам за август 2025
НДФЛ по квартирам мобилизованных
Минфину был задан вопрос, могут ли мобилизованные граждане не платить с доходов от продажи квартир НДФЛ. Минфин обращает внимание, что правила для всех едины. Согласно им для неуплаты НДФЛ при продаже квартиры необходимо владеть этим жильем по общему правилу не менее 5 лет. Если минимальный срок не выдержан, то НДФЛ придется платить (Письмо от 22 апреля 2025 г. № 03-04-09/40143).
Обложение фантомов
Вы знаете, что такое фантомные опционы? Нет, это не про боль. Фантомный опцион – как бы акция, но не акция. Владелец такого опциона прав на управление компанией не получает, но зато может рассчитывать на часть прибыли. Фантомный опцион часто используется для поощрения сотрудников – приятно все-таки работать и знать, что тебе и с прибыли компании что-то перепадет. Так вот Минфину задали вопрос, если в рамках мотивации сотрудников осуществляют выплаты по фантомным опционам, нужно ли платить взносы. Минфин полагает, что такие выплаты осуществляются в рамках трудовых отношений, и нет оснований освобождать их от взносов (Письмо от 17 июня 2025 г. № 03-15-05/58680).
Вычет по НДФЛ при частичной оплате
Минфин России рассмотрел ситуацию, когда мед.организация оплатила часть стоимости лечения пациента. Возник вопрос, можно ли применить вычет по НДФЛ на лечение. Минфин отмечает, что вычет положен тем налогоплательщикам, которые самостоятельно оплачивают медицинские услуги. Поэтому в отношении сумм оплаты услуг медицинской организацией вычет применяться не может (Письмо от 10 июня 2025 г. № 03-04-05/57016).
НДФЛ при продаже яхты
Есть ли у кого-нибудь судно, которые вы привезли из-за границы и перерегистрировали из иностранного реестра в российский? Если есть, то Минфин указывает, что срок владения будет определяться с момента возникновения права собственности согласно зарубежным правилам. Если минимальный срок владения будет соблюден, то при продаже судна платить НДФЛ не придется (Письмо от 20 мая 2025 г. № 03-04-05/49134).
Вычет по НДФЛ за диссертацию
Минфин России рассмотрел вопрос о возможности применения образовательного вычета по НДФЛ при оплате лицом прикрепления к научной организации для подготовки диссертации. Отмечается, что в рамках описанных отношений происходит не обучение, а подготовка научной работы. Поэтому применить вычет в отношении платы за прикрепление не получится (Письмо от 11 июня 2025 г. № 03-04-05/57277).
