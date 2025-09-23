НДФЛ по яхтам, диссертациям и жилью мобилизованных в Обзоре позиций Минфина

Обложение фантомов

Вы знаете, что такое фантомные опционы? Нет, это не про боль. Фантомный опцион – как бы акция, но не акция. Владелец такого опциона прав на управление компанией не получает, но зато может рассчитывать на часть прибыли. Фантомный опцион часто используется для поощрения сотрудников – приятно все-таки работать и знать, что тебе и с прибыли компании что-то перепадет. Так вот Минфину задали вопрос, если в рамках мотивации сотрудников осуществляют выплаты по фантомным опционам, нужно ли платить взносы. Минфин полагает, что такие выплаты осуществляются в рамках трудовых отношений, и нет оснований освобождать их от взносов (Письмо от 17 июня 2025 г. № 03-15-05/58680).