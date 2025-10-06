Снижение НДС, налог на стриптиз и внедорожники в международном обзоре

Налоговая система Греции

Думаю, все помнят, то за Грецией закрепился статус «бедной содержанки» ЕС. После регулярных финансовых кризисов страна была в долгах как в шелках (может и сейчас также). Но тут неожиданно 2024 год окончился для нее профицитом бюджета. Все объясняется модернизацией налоговой системы. Греческие налоговики активно используют беспилотникии и в реальном времени отслеживают деятельность ресторанов, портов, зернохранилищ и грузовиков. Устанавливаются датчики в топливных баках кораблей, чтобы те не использовались в серую. Также мошенничество выявляют, сопоставив активность мобильного телефона с данными о продажах, зафиксированными в кассовых аппаратах. В общем, все цифровизованно, все красиво.

Правда, многие называют недавние бюджетные показатели «кровавым профицитом», который ещё больше снижает покупательную способность наемных работников. Стоимость жизни продолжает расти, а коррупционные скандалы не утихают.