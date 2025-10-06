Снижение НДС, налог на стриптиз и внедорожники в международном обзоре

Телеграм: https://t.me/Taxruss
Налог на внедорожники
Все же прочитали новости о резком повышении утильсбора на иностранные брички, что приведет к росту стоимости иномарок в России почти на 70%. Так вот, эти проблемы не только у нас. В Британии хотят повысить налог на внедорожники для пополнения бюджета. Сейчас британские владельцы платят в 20 раз меньше налогов за самые большие модели, чем налогоплательщики в других европейских странах. Налог на новый BMW X5 стоимостью 85 000 фунтов стерлингов в Великобритании составил бы 3200 фунтов стерлингов, а во Франции — 66 600 фунтов стерлингов.
Налог на стриптиз
Как стриптиз-клуб может снизить свои налоговые обязательства? Естественно, приятной встречей проверяющих. Именно это и сделали владельцы сети стриптиз-заведений в США. Налоговым аудиторам оплачивали проживание в отелях и питание, а также предоставляли до 5000 долларов в день на приватные танцы в стриптиз-клубах. В общем, аудиторы были довольны, поэтому компании удалось уклониться от налогов в размере 8 млн. долларов. Правда, не долго музыка играла, кто-то проговорился и теперь на всех завели уголовные дела.
Налоговая система Греции
Думаю, все помнят, то за Грецией закрепился статус «бедной содержанки» ЕС. После регулярных финансовых кризисов страна была в долгах как в шелках (может и сейчас также). Но тут неожиданно 2024 год окончился для нее профицитом бюджета. Все объясняется модернизацией налоговой системы. Греческие налоговики активно используют беспилотникии и в реальном времени отслеживают деятельность ресторанов, портов, зернохранилищ и грузовиков. Устанавливаются датчики в топливных баках кораблей, чтобы те не использовались в серую. Также мошенничество выявляют, сопоставив активность мобильного телефона с данными о продажах, зафиксированными в кассовых аппаратах. В общем, все цифровизованно, все красиво.
Правда, многие называют недавние бюджетные показатели «кровавым профицитом», который ещё больше снижает покупательную способность наемных работников. Стоимость жизни продолжает расти, а коррупционные скандалы не утихают.
Снижение НДС
Где-то хотят повысить налоги, а где-то, наоборот, снижают. В далекой Индии был снижен налог на товары и услуги (аналог НДС). Так, снижение налога на потребительские товары, такие как зубная паста и шампунь было с 18 % до 5 %, а на малолитражные автомобили, кондиционеры и телевизоры — с 28 % до 18 %. И несмотря на то, что бюджет на первых порах потеряет в доходах, власти рассчитывают, что это компенсируется ростом потребления, а значит, и повышением дохода у продавцов, что положительно отразится на бюджетных поступлениях.
Практика Конституционного Суда за 2024
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
События за октябрь 2025
Обзор налоговых поправок на 2026 год - ссылка
Начать дискуссию