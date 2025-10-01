Льгот будет меньше, налогов будет больше. Обзор налоговых поправок на 2026 год

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
Правительство подготовило налоговые поправки, которые будут иметь важные экономические и социальные последствия
Содержание налоговых поправок
В связи с принятием бюджета на 2026 Правительство подготовило проект на 200 страниц с многочисленными налоговыми поправками. Общий смысл законопроекта заключается в том, что налогов платить придется больше, а льгот будет меньше. При этом под удар прежде всего попадет население и малый бизнес (Законопроект № 1026190-8).
Пересказывать 200 страниц не имеет смысла, поэтому широкими мазками рассмотрим ключевые моменты:
1. Уплачивать налоги придется раньше. Если дата уплаты будет попадать на выходные/нерабочие дни, то внести деньги в бюджет придется в рабочий день, предшествующий выходному/нерабочему дню. Правительство почему-то считает, что это поможет справиться с кассовыми разрывами. Каким образом разница в один-два дня решит проблему, неясно.
2. Естественно, проект содержит норму о повышении НДС до 22%. Это уже все обсудили. Последствия тоже понятны – рост цен и инфляция.
3. Но самый главный удар сделан по малому и среднему бизнесу:
· Снижается до 10 миллионов (вместо 60 млн.) порог доходов, который позволял применять УСН без уплаты НДС. Самое интересное – обоснование. Якобы такое снижение поможет борьбе с дроблением бизнеса. Каким образом это будет мешать дроблению – остается загадкой.
· Аналогичным образом до 10 млн. рублей снижается лимит доходов, позволяющий применять Патентную систему обложения. При этом в Правительстве считают, что это будет способствовать развитию микробизнеса, которому почему-то мешал средний бизнес, применяющий ПСН. Странное дело, но о наличии острой конкуренции между средним и мелким бизнесом до настоящего момента никто не знал. В любом случае Правительство героически решило эту проблему.
· С 2026 Патент нельзя будет применять к грузоперевозкам и торговле в магазинах.
· Отменяются льготные тарифы по взносам для малого и среднего бизнеса. Правда, некоторым может повезти, если Правительство решит, что для их сферы деятельности льготный тариф должен сохраниться.
Справедливости ради заметим, что проект содержит много льготных положений, в том числе для семей с детьми, участников СВО и других категорий.
Финансовые последствия
Правительство рассчитывает, что если законопроект примут (а его примут), то бюджет только в 2026 году получит дополнительные полтора триллиона рублей
Как можно оценить предлагаемые поправки? Очевидно, что они не от хорошей жизни. Правительство делает ставку на быстрое получение денег за счет отказа от поддержки малого и среднего бизнеса. Результатом этого станет сокращение рабочих мест и рост безработицы. При этом из-за роста предложений на рынке труда зарплаты будут снижаться, а вот инфляция продолжит расти. Как понимаете, все эти факторы явно не способствуют росту благосостояния населения.
Заключение
Особо следует сказать об обосновании предлагаемых изменений. В Пояснительной записке к законопроекту вместо того, чтобы прямо сказать, что из-за дефицита бюджета значительная часть льгот для малого и среднего бизнеса отменяется, Правительство рассказывает, что повышение налогов и отказ от льгот делается исключительно для нашего блага.
События за сентябрь 2025
Снижение НДС, вычет за наставничество, запрет вычетов у самозанятых в обзоре - ссылка
Комментарии4
Добрый день. А почему никто не говорит про то, что законопроектом устанавливается зависимость величины пониженных региональных ставок УСН от вида деятельности? Теперь размер региональной ставки будет утверждать не регион, а правительство для каждого вида деятельности. Почему никто это не освещает?
"Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством Российской Федерации
Проект федерального закона N 1026190-8. Статья 2 пункт 79
79) в статье 346.20:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством Российской Федерации.";