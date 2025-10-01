Льгот будет меньше, налогов будет больше. Обзор налоговых поправок на 2026 год

Содержание налоговых поправок

В связи с принятием бюджета на 2026 Правительство подготовило проект на 200 страниц с многочисленными налоговыми поправками. Общий смысл законопроекта заключается в том, что налогов платить придется больше, а льгот будет меньше. При этом под удар прежде всего попадет население и малый бизнес (Законопроект № 1026190-8).

Пересказывать 200 страниц не имеет смысла, поэтому широкими мазками рассмотрим ключевые моменты:

1. Уплачивать налоги придется раньше. Если дата уплаты будет попадать на выходные/нерабочие дни, то внести деньги в бюджет придется в рабочий день, предшествующий выходному/нерабочему дню. Правительство почему-то считает, что это поможет справиться с кассовыми разрывами. Каким образом разница в один-два дня решит проблему, неясно.

2. Естественно, проект содержит норму о повышении НДС до 22%. Это уже все обсудили. Последствия тоже понятны – рост цен и инфляция.

3. Но самый главный удар сделан по малому и среднему бизнесу:

· Снижается до 10 миллионов (вместо 60 млн.) порог доходов, который позволял применять УСН без уплаты НДС. Самое интересное – обоснование. Якобы такое снижение поможет борьбе с дроблением бизнеса. Каким образом это будет мешать дроблению – остается загадкой.

· Аналогичным образом до 10 млн. рублей снижается лимит доходов, позволяющий применять Патентную систему обложения. При этом в Правительстве считают, что это будет способствовать развитию микробизнеса, которому почему-то мешал средний бизнес, применяющий ПСН. Странное дело, но о наличии острой конкуренции между средним и мелким бизнесом до настоящего момента никто не знал. В любом случае Правительство героически решило эту проблему.

· С 2026 Патент нельзя будет применять к грузоперевозкам и торговле в магазинах.

· Отменяются льготные тарифы по взносам для малого и среднего бизнеса. Правда, некоторым может повезти, если Правительство решит, что для их сферы деятельности льготный тариф должен сохраниться.

Справедливости ради заметим, что проект содержит много льготных положений, в том числе для семей с детьми, участников СВО и других категорий.