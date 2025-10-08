Нобелевка по физике 2025 или что такое туннелирование

С налоговыми событиями не богато, так что продолжим с наукой. Интересно же
Рассматривается нобелевская премия по физике
Продолжаются вручения Нобелевских премий. На этот раз поговорим о физике
За что дали
Ученые доказали, что эффект туннелирования имеет место не только на микроскопическом уровне (фотоны, электроны), но и на макроуровне.
Также было доказано квантование электроэнергии в сети.
Кто получил
Премию вручили проклятым американцам: Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису.
Суть открытия
Вновь обратимся к понятиям.
Туннелирование - это способность объекта проходить сквозь преграды.
Этот эффект наблюдался в экспериментах с отдельными электронами или фотонами, когда они оказывались по другую сторону преграды.
При этом важно иметь в виду, что эффект имеет вероятностный характер. То есть нельзя гарантировать, что тот или иной электрон преодолеет преграду.
Существовало также правило, что чем больше объект наблюдения, тем меньше шансов у него пройти сквозь преграду.
Макроскопическое туннелирование
В экспериментах награжденных ученых было показано, что эффект проявляется на макроуровне. А именно в цепи сверхпроводников, которые имели изоляционные преграды. Оказалось, что ток преодолевал эти преграды, показывая туннельный эффект.
Практическая значимость
Следует заметить, что эксперименты, о которых тут говорится, проводились в 80-х годах. То есть эффект макротуннелирования известен давно и нашел свое практическое применение в измерительных приборах и квантовых компьютерах.
Такие дела.
Нобелевская премия 2025
