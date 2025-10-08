ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Проблемы с налоговыми уведомлениями, закрытие налоговой службы, обложение ювелиров в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Вопросы по налоговым уведомлениям

ФНС России агитирует граждан скорее уплатить налоги, поэтому создала специальную страницу по налоговым уведомлениям в 2025 году. Помимо общей информации, промостраница содержит пересказ изменений в налоговом законодательстве, которые могут повлиять на суммы в налоговых уведомлениях – там и про новые ставки и новые льготы. Полезной является и пошаговая инструкция о том, что делать, если льготу в отношении Вас не применили. В общем, есть что почитать, рекомендую – https://www.nalog.gov.ru/rn20/promo/nu/

2. Обложение самозанятых ювелиров

Минфин вновь обращает внимание, что налог на самозанятых не может применяться, если ювелирные изделия, создаваемые самозанятым, подлежат маркировке. Также в этом письме говорится, что самозанятым запрещено применять ККТ (Письмо от 18 августа 2025 г. № 03-11-11/80195).

3. Закрытие Налоговой службы

У Нас тут беда. Налоговую службу закрывают из-за отсутствие финансирования. На сайте службы вышло сообщение, что Налоговая служба США продолжит работу в условиях отсутствия финансирования до полуночи вторника, 7 октября. Но не пугайтесь, это не про ФНС, а про американских налоговиков. У них там никак бюджет не согласуют.

События за октябрь 2025

  • Обзор налоговых поправок на 2026 год - ссылка

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

499 подписчиков3 519 постов

