Проблемы с налоговыми уведомлениями, закрытие налоговой службы, обложение ювелиров в обзоре

1. Вопросы по налоговым уведомлениям

ФНС России агитирует граждан скорее уплатить налоги, поэтому создала специальную страницу по налоговым уведомлениям в 2025 году. Помимо общей информации, промостраница содержит пересказ изменений в налоговом законодательстве, которые могут повлиять на суммы в налоговых уведомлениях – там и про новые ставки и новые льготы. Полезной является и пошаговая инструкция о том, что делать, если льготу в отношении Вас не применили. В общем, есть что почитать, рекомендую – https://www.nalog.gov.ru/rn20/promo/nu/