Нобелевка по химии 2025 или что такое металлоорганические каркасы

Ну что ж, раз взялись за освещение Нобелевских премий, надо продолжать.
Тем более, что настоящая наука применительно к премии заканчивается химией, а дальше идет белиберда из литературы, экономики и премии мира.
Итак, что же натворили химики
За что наградили
Был создан новый тип материалов - металл-органические каркасы
Действующие лица
Награда нашла следующих героев:
Ричард Робсон - Австралия
Сусуму Китагава - Япония
Омар М. Яги - США
Что такое металл-органические каркасы
Благодаря ученым был обнаружен и введен в практическую деятельность новый тип материалов. Его особенностью является наличие полостей (пор), в которые могут проходить (а можно и специально закачивать) молекулы газов.
Важно, что такой пористый материал делается из сочетания различных металлов и органических молекул. Выбранная комбинация может различным способом взаимодействовать с газами - адсорбция (улавливание), разделение, превращение газов.
Практическая значимость
С учетом указанной особенности металл-органические каркасы используются для хранения либо улавливания газов.
Например, в России такие материалы используются в энергетике для хранения водорода.
Есть установки по улавливанию углекислого газа. Существуют проекты по сбору воды из воздуха с использованием металл-органических материалов.
Высказываются идеи, что из таких материалов можно делать корпуса машин, которые одновременно будут выполнять функцию аккумулятора.
Короче, полезная штуковина. Не зря наградили.
