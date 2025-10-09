Нобелевка по химии 2025 или что такое металлоорганические каркасы

Другие истории в Телеграм: https://t.me/Taxruss

Ну что ж, раз взялись за освещение Нобелевских премий, надо продолжать.

Тем более, что настоящая наука применительно к премии заканчивается химией, а дальше идет белиберда из литературы, экономики и премии мира.

Итак, что же натворили химики