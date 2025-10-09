ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Юзвак Максим
Общество

Нобелевка по химии 2025 или что такое металлоорганические каркасы

Рассматривается нобелевская премия по химии.

Ну что ж, раз взялись за освещение Нобелевских премий, надо продолжать.

Тем более, что настоящая наука применительно к премии заканчивается химией, а дальше идет белиберда из литературы, экономики и премии мира.

Итак, что же натворили химики

За что наградили

Был создан новый тип материалов - металл-органические каркасы

Действующие лица

Награда нашла следующих героев:

  • Ричард Робсон - Австралия

  • Сусуму Китагава - Япония

  • Омар М. Яги - США

Что такое металл-органические каркасы

Благодаря ученым был обнаружен и введен в практическую деятельность новый тип материалов. Его особенностью является наличие полостей (пор), в которые могут проходить (а можно и специально закачивать) молекулы газов.

Важно, что такой пористый материал делается из сочетания различных металлов и органических молекул. Выбранная комбинация может различным способом взаимодействовать с газами - адсорбция (улавливание), разделение, превращение газов.

Практическая значимость

С учетом указанной особенности металл-органические каркасы используются для хранения либо улавливания газов.

Например, в России такие материалы используются в энергетике для хранения водорода.

Есть установки по улавливанию углекислого газа. Существуют проекты по сбору воды из воздуха с использованием металл-органических материалов.

Высказываются идеи, что из таких материалов можно делать корпуса машин, которые одновременно будут выполнять функцию аккумулятора.

Короче, полезная штуковина. Не зря наградили.

Нобелевская премия 2025

