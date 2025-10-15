Обзор: льгота для бедных наследников, налоговая инфляция, отмена НДФЛ по вкладам пенсионеров, ветеранов и многодетных

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Освобождение от пошлины бедных наследников

В Госдуме выступили с идеей освободить наследников от пошлины при оформлении наследства. Но не всех, а только тех, у кого маленькие доходы – не превышающие полуторный размер прожиточного минимума. Депутаты считают, что в наследство должны вступать все, а не только те, кто имеет деньги. Правда, Правительство скептически отнеслось к инициативе, так как и порядок освобождения от уплаты не определен, и бюджет потеряет доходы (Законопроект № 1037302-8).

2. Освобождение от НДФЛ вкладов пенсионеров, ветеранов, многодетных

Депутаты решили, что налог по вкладам должны платить не все. Поэтому от НДФЛ по процентам предлагают освободить участников СВО, пенсионеров и многодетных родителей. В обоснование ссылаются на заявления Президента РФ о необходимости поддерживать указанные категории граждан. Правительство на такое предложение ответило хитро. Указывается, что освобождение обложения доходов по вкладам уже существует в определенном размере (Законопроект № 1040449-8).

3. Налоговая инфляция

Мы привыкли, что инфляция – это плохо. Но не всегда. Так, в Италии благодаря инфляции значительно сократился дефицит бюджета. Финт ушами заключается в том, что в стране наблюдается рост числа рабочих мест. В связи с инфляцией работодатели вынуждены предлагать более высокие зарплаты, а это ведет к более высокому обложению доходов рабочих. В такой ситуации бюджет выигрывает, а вот работники не особо. Потребительские цены в Италии выросли на 19% в период. Заработная плата в номинальном выражении за последние годы тоже выросла, но меньше, чем инфляция, из-за чего положение простых итальянцев ухудшилось. Зарплаты в Италии с учётом инфляции ниже уровня 1990 года.