Новые льготы, закрытие Налогового суда, необлагаемые подарки в обзоре

2. Необлагаемые подарки

Другая группа депутатов считает, что пора бы уже пересмотреть стоимость подарков и призов, которая не облагается НДФЛ. Так, нынешнюю сумму в размере 4 000 рублей установили в далеком 2005 году. За это время много чего изменилось, пишут депутаты, в том числе инфляция. Поэтому пора заменить 4 000 на 10 000 рублей. Правительство и с этой льготой не согласно, говорит, что все в руках местных органов власти – пускай они изменения вносят на своем уровне (Законопроект № 1045429-8).