Новые льготы, закрытие Налогового суда, необлагаемые подарки в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
Несмотря на то, что только понедельник депутаты с утра пораньше уже придумали для нас новые налоговые льготы. Поговорим о них и других налоговых событиях
1. Освобождение семей СВОшников от туристического налога
Депутаты хотят, чтобы заселение семей участников СВО не приводило к уплате туристического налога. Говорят, это будет способствовать снижению стоимости услуг для отдыхающих, а также в целом поможет развивать туристическую отрасль. Правительство, правда, артачится, указывая, что бюджет потерпит убытки и вообще такие льготы пусть устанавливают местные власти (Законопроект № 1045426-8).
2. Необлагаемые подарки
Другая группа депутатов считает, что пора бы уже пересмотреть стоимость подарков и призов, которая не облагается НДФЛ. Так, нынешнюю сумму в размере 4 000 рублей установили в далеком 2005 году. За это время много чего изменилось, пишут депутаты, в том числе инфляция. Поэтому пора заменить 4 000 на 10 000 рублей. Правительство и с этой льготой не согласно, говорит, что все в руках местных органов власти – пускай они изменения вносят на своем уровне (Законопроект № 1045429-8).
3. Закрытие Налогового суда
Про закрытие Налоговой службы уже говорили. Но тут очередная напасть – Налоговый суд также перестает работать. Все очные и дистанционные судебные заседания, запланированные на 20 и 27 октября 2025 года, отменены. Вот что бывает, когда вовремя не принимают бюджет. Благо, что все это в США.
События за октябрь 2025
Манифест внесудебному взысканию, калининградские льготы, соленый налог - ссылка
Начать дискуссию