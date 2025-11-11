Освобождение вкладов от налогов, эксперимент с самозанятыми, отмена пошлины по наследству в видеообзоре
Содержание
00:00 - Превью
00:30 - Начало
02:02 - Эксперимент над самозанятыми – Законопроект № 1036780-8
04:30 - Освобождение от НДФЛ вкладов пенсионеров, свошников, многодетных – Законопроект № 1040449-8
05:51 - Освобождение семей участников СВО от туристического налога – Законопроект № 1045426-8
07:03 - Отмена налога по ипотечной квартире – Законопроект № 1053772-8
08:35 - Освобождение от пошлины бедных наследников – Законопроект № 1037302-8
09:28 - Необлагаемые НДФЛ подарки – Законопроект № 1045429-8
10:54 - Налоговая отсрочка и начисление пеней у банкрота – Законопроект № 1051526-8
12:40 - Окончание
Налоговые новости за октябрь 2025
События за ноябрь 2025
Льготы за инвалидов, достоинство налогоплательщиков, отмена льгот для бизнеса — ссылка
