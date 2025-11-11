ЦОК ОК 11.11 ОК МП Мобильная
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Освобождение вкладов от налогов, эксперимент с самозанятыми, отмена пошлины по наследству в видеообзоре

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.

Содержание

  • 00:00 - Превью

  • 00:30 - Начало

  • 02:02 - Эксперимент над самозанятыми – Законопроект № 1036780-8

  • 04:30 - Освобождение от НДФЛ вкладов пенсионеров, свошников, многодетных – Законопроект № 1040449-8

  • 05:51 - Освобождение семей участников СВО от туристического налога – Законопроект № 1045426-8

  • 07:03 - Отмена налога по ипотечной квартире – Законопроект № 1053772-8

  • 08:35 - Освобождение от пошлины бедных наследников – Законопроект № 1037302-8

  • 09:28 - Необлагаемые НДФЛ подарки – Законопроект № 1045429-8

  • 10:54 - Налоговая отсрочка и начисление пеней у банкрота – Законопроект № 1051526-8

  • 12:40 - Окончание

Налоговые новости за октябрь 2025

События за ноябрь 2025

Информации об авторе

Юрист в самозанятый

496 подписчиков3 537 постов

