Проверка самозанятых, льгота для соц.предприятий, раздел вычета при продаже земельных долей в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Депутаты хотят позволить социальным предприятиям учитывать в качестве расходов инвестиции, если они вкладываются в основные средства или НИОКР, позволяющие развивать социально значимую деятельность. Законопроект выглядит странно, не согласован с Правительством, так что шансы у него отсутствуют (Законопроект № 1069603-8).
2. Проверка самозанятого
ФНС России рассказала, как проверять самозанятого. Во-первых, это можно сделать на сайте самой службы, если нужно узнать, есть ли у человека статус самозанятого – для чего нужно зайти в сервис «Проверка статуса плательщика НПД». Во-вторых, можно у самого самозанятого запросить справки о постановке на учет и о состоянии расчетов с бюджетом. Такие справки формируются в приложении «Мой налог» (Письмо от 9 октября 2025 № ЗГ-2-20/15290@).
3. Как делить вычет при продаже долей
Отличное дело рассмотрел Верховный Суд. Какая была проблема? Имелся земельный участок в долевой собственности со множеством владельцев. И трое из сособственников решили продать свои доли по одному договору. Возник вопрос, как распределить в целях НДФЛ имущественный вычет в размере 1 млн. рублей. Налоговая инспекция считала, что вычет предоставляется на весь земельный участок, поэтому он делится между всеми долевыми собственниками в соответствии с их долей. Налогоплательщик в споре полагал, что вычет в размере 1 млн. предоставляется каждому владельцу доли, независимо от размера этой доли. Однако Верховный Суд решил, что обе стороны ошибаются. Вычет, по мнению Суда, предоставляется на предмет договора купли-продажи. Поэтому делить его нужно между продавцами долей (то есть между тремя сособственниками) в соответствии с размерами их долей (Кассационное определение от 22 октября 2025 г. № 57-КАД25-6-К1).
События за ноябрь 2025
Комментарии2
Как делить вычет при продаже долей - т.е. если бы продал каждый заключив отдельный договор, то каждому бы можно было применить вычет в 1 млн. руб., правильно?