Проверка самозанятых, льгота для соц.предприятий, раздел вычета при продаже земельных долей в обзоре

3. Как делить вычет при продаже долей

Отличное дело рассмотрел Верховный Суд. Какая была проблема? Имелся земельный участок в долевой собственности со множеством владельцев. И трое из сособственников решили продать свои доли по одному договору. Возник вопрос, как распределить в целях НДФЛ имущественный вычет в размере 1 млн. рублей. Налоговая инспекция считала, что вычет предоставляется на весь земельный участок, поэтому он делится между всеми долевыми собственниками в соответствии с их долей. Налогоплательщик в споре полагал, что вычет в размере 1 млн. предоставляется каждому владельцу доли, независимо от размера этой доли. Однако Верховный Суд решил, что обе стороны ошибаются. Вычет, по мнению Суда, предоставляется на предмет договора купли-продажи. Поэтому делить его нужно между продавцами долей (то есть между тремя сособственниками) в соответствии с размерами их долей (Кассационное определение от 22 октября 2025 г. № 57-КАД25-6-К1).