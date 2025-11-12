Обзор: снижение налогов на мигрантов, внесудебный штраф бухгалтеров, НДФЛ при перераспределении земли

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Внесудебные штрафы бухгалтеров

В Госдуме предложили в обход судов привлекать бухгалтеров и руководителей организаций к административной ответственности за непредставление деклараций и документов. Заниматься этим будут, естественно, налоговые и таможенные органы. Изменения обосновывают старым добрым тезисом о необходимости снижения нагрузки на судебную систему. Право на оспаривание наложенного административного штрафа в судебном порядке сохраняется. Правительство в целом готово поддержать изменения (Законопроект № 1065251-8).

2. НДФЛ при перераспределении земли

В Земельном праве есть такая процедура – перераспределение участков. Это когда по договоренности владельцев земли часть одного участка присоединяется к соседнему. И как раз налоговые последствия такого перераспределения рассмотрел Верховный Суд. Так, возник вопрос, как считать в целях НДФЛ срок владения земельным участком, от которого отщипнули часть в пользу соседа при перераспределения. Суд указал, что в результате перераспределения появляется новый участок, поэтому срок владения следует исчислять заново и прежние годы владения значения не имеют. Конечно, формально Верховный Суд прав, а вот с человеческой точки зрения вывод какой-то несправедливый (Кассационное определение от 15.10.2025 № 45-КАД25-7-К7).

3. Снижение налога на мигрантов

В целях поощрения возврата в страну релокантов и роста потока иммигрантов решено на два года обнулить налог на доходы приезжающих граждан. Министр финансов заявил, что это сионистская и экономическая революция. Как понимаете, такие льготы хотят установить в Израиле для привлечения квалифицированных специалистов, предпринимателей и инвесторов в условиях растущего антисемитизма за рубежом.