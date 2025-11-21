Обзор: внесудебное взыскание налогов, испанская налоговая трагедия, обложение культурного наследия

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Обложение особняков
ФНС России рассмотрела вопрос обложения налогом исторической недвижимости, которая принадлежит простым (или не простым) гражданам. Отмечается, что признание такой недвижимости объектом культурного наследия никакого преимущества налогоплательщику не предоставляет. Поэтому за особняк (скажем 18 века) физическому лицу придется платить налог наравне с остальными (Письмо от 12.11.2025 № БС-2-21/17209@).
2. Внесудебное взыскание в суде
Верховный суд решил оперативно рассмотреть вопросы, которые могут возникнут в судах в связи с введением внесудебного взыскания налогов с граждан. В основном вопросы касаются переходного периода и ситуаций, когда неясно, какой порядок применять к образовавшейся задолженности – старый или новый. В документе рассмотрены следующие вопросы:
· Последствие отсутствия информационного сообщения по задолженности, образовавшейся до 1 ноября 2025
· Сколько раз следует информировать налогоплательщика о задолженности
· Какие документы должны быть приложены к иску о взыскании
· Как исчислять пени в связи с новыми порядком взыскания
· Как формируется совокупная налоговая обязанность
В общем, специалистам будет интересно (Акт Президиума от 19.11.2025).
3. Испанская трагедия
А в Испании развернулась настоящая налоговая и не только трагедия. Началось все с того, что Генеральный прокурор передал журналистам материалы по налоговому мошенничеству некоего бизнесмена. Но в этих материалах содержалась и личная информация, из которой следовало, что бизнесмен является любовником Исабель Диас Аюсо – одной из главных оппозиционерок в Испании. Разгорелся скандал, который дошел до Верховного Суда Испании. В итоге, крайним оказался прокурор, которого Суд отстранил от должности, обязал выплатить 7300 евро штрафа и 10 000 евро в качестве компенсации бизнесмену.
