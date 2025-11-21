Обзор: внесудебное взыскание налогов, испанская налоговая трагедия, обложение культурного наследия

2. Внесудебное взыскание в суде

Верховный суд решил оперативно рассмотреть вопросы, которые могут возникнут в судах в связи с введением внесудебного взыскания налогов с граждан. В основном вопросы касаются переходного периода и ситуаций, когда неясно, какой порядок применять к образовавшейся задолженности – старый или новый. В документе рассмотрены следующие вопросы:

· Последствие отсутствия информационного сообщения по задолженности, образовавшейся до 1 ноября 2025

· Сколько раз следует информировать налогоплательщика о задолженности

· Какие документы должны быть приложены к иску о взыскании

· Как исчислять пени в связи с новыми порядком взыскания

· Как формируется совокупная налоговая обязанность

В общем, специалистам будет интересно (Акт Президиума от 19.11.2025).