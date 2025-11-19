Учет иностранцев, поощрение долгосрочных и золотых вкладов в обзоре налоговых поправок

1. Поощрение сбережений

Больше всех повезло тем, кто любит вкладывать, страховать и ждать. Появились новые льготы по долгосрочным сбережениям. Во-первых, по долгосрочному страхованию жизни можно будет применять вычеты по НДФЛ в сумме взносов, а также при соблюдении определенных условий избегать налога по выплатам в рамках таких договоров. Во-вторых, работодатели, которые будут вкладываться в увеличение сбережений своих работников, смогут учитывать эти суммы в расходах по налогу на прибыль (Закон № 418-ФЗ).