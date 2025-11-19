ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Учет иностранцев, поощрение долгосрочных и золотых вкладов в обзоре налоговых поправок

Анализ отдельных налоговых событий.

Как известно, понедельник – день тяжелый. Поэтому очередная порция налоговых поправок подписана Президентом именно 17 ноября. Посмотрим же, что хорошо и плохого нас ждет

1. Поощрение сбережений

Больше всех повезло тем, кто любит вкладывать, страховать и ждать. Появились новые льготы по долгосрочным сбережениям. Во-первых, по долгосрочному страхованию жизни можно будет применять вычеты по НДФЛ в сумме взносов, а также при соблюдении определенных условий избегать налога по выплатам в рамках таких договоров. Во-вторых, работодатели, которые будут вкладываться в увеличение сбережений своих работников, смогут учитывать эти суммы в расходах по налогу на прибыль (Закон № 418-ФЗ).

2. Золотые вклады

Не обошли вниманием власти и вклады в драгоценных металлах. Расширены основания для освобождения от обложения операций, связанных с такими вкладами – проценты по ним не будут облагаться НДС. Также исключается НДС при выдаче займа в драгметаллах. В общем, золоту везде у нас рады (Закон № 417-ФЗ).

3. Учет иностранцев

Наконец, иностранные организации освобождаются от обязанности подавать документы в инспекции для постановки на учет. Теперь вся административная процедура будет проходить через банки, которые сами подадут документы для постановки на учет иностранцев. Правда, новый порядок начнет действовать лишь с сентября следующего года. Видимо, банкам надо подготовится (Закон № 416-ФЗ).

