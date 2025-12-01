Обзор: налог на апартаменты инвалидов, грустный Закон, налоги при расследовании

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Начинаем закрывать год.

1. Больше налогов, меньше льгот

Ноябрь закончился тем, чем и должен был закончиться – а именно подписанием поправок о повышении НДС и о других изменениях, которые налогоплательщикам (особенно малому и среднему бизнесу) не понравятся. Что-то говорить тут уже поздно, с 1 января 2026 большинство поправок заработает. Будем наблюдать их последствие. Единственное, что замечу. Человек я простой – езжу в метро, хожу в семерочку (ну вы поняли) – и краем уха все чаще и чаще слышу одни и те же разговоры – дорого жить, денег не хватает и т.д. Печально все это (Закон № 425-ФЗ).

2. Обложение апартаментов инвалидов

ФНС России рассмотрела возможность освобождения от налога на имущество апартаментов, принадлежащих инвалидам. Налоговая служба объяснила, что освобождение распространяется на определенные объекты – жилье, гараж, машино-место и другие. Но Кодексом не предусмотрено, что к льготируемым объектам относятся апартаменты. Поэтому платить налог за апартаменты инвалида придется (Письмо от 13 ноября 2025 № БС-2-21/17287@).

3. Взыскание недоимки, когда дело в СК РФ

Налогоплательщик начал возмущаться, что налоговики направили материалы о нем в Следственный комитет и одновременно пытаются взыскать с него недоимку и пени. С этой проблемой он пошел в Конституционный Суд. И там Налогоплательщику объяснили, что есть запрет на одновременное привлечение лица к налоговой и уголовной ответственности. Вместе с тем только налоговый штраф может рассматриваться в качестве меры ответственности, а недоимка и пени никакого отношения к ответственности не имеют. Соответственно, налоговая инспекция все делает правильно (Определение от 30 октября 2025 № 2882-О).

События за ноябрь 2025