ТОП-3 акта Конституционного Суда по налогам за ноябрь 2025

Рассматриваются конституционные вопросы налогообложения
Освобождение от судебной пошлины
Очередная проблема освобождения от судебной пошлины дошла до Конституционного Суда. Так, гражданка спорила в судах общей юрисдикции. При этом все нижестоящие суды удовлетворяли ее ходатайства об освобождении от госпошлины. А вот Верховный Суд освобождать ее от судебной пошлины не стал. Это гражданку возмутило. Как так, подумала она, – одни и те же обстоятельства (а именно ее плачевное имущественное положение) оцениваются по-разному. С этим горем она пошла в Конституционный Суд. Суд не стал придумывать, что-то новое, а воспроизвел ранее высказанную позицию, что если физическое лицо получало освобождение от уплаты госпошлины, то отказ в таком освобождении в вышестоящих судах может быть мотивирован изменением материального положения заявителя либо недостоверностью ранее сообщенных им сведений (Определение от 30.09.2025 № 2188-О).
Достоинство налогоплательщика
Конституционный суд выпустил обобщающее письмо о защите человеческого достоинства. В нем отмечается, что налоги могут нарушать достоинство налогоплательщика. Это может происходить, когда обязательные платежи устанавливаются произвольно и не учитывают экономическое положение лица, его способность уплачивать налоги (решение от 30.10.2025).
Последствия изменения НДС
Конституционный Суд затронул важную проблему влияния налоговых изменений на гражданские отношения. Так, у сторон был долгосрочный договор, операции по которому не облагались НДС. Но после очередных изменений в НК РФ освобождение было отменено. Возник вопрос, нужно ли увеличивать цену на сумму НДС. Естественно, что продавец выступал за то, что нужно, а покупатель был против. В рамках арбитражного спора победил продавец.
И тут покупатель пошел искать счастье у конституционного правосудия. И не прогадал. Конституционный Суд посчитал, что в законодательстве отсутствуют надлежащие нормы, устанавливающие последствия для гражданских отношений в связи с изменением налогового законодательства. Поэтому Госдуме нужно устранить данную лакуну. А пока думцы думают, как это сделать, риски должны делиться между продавцом и покупателем поровну (Постановление от 25.11.2025 № 41-П).
Практика Конституционного Суда за 2024
События за декабрь 2025
