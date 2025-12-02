ТОП-3 акта Конституционного Суда по налогам за ноябрь 2025

Последствия изменения НДС

Конституционный Суд затронул важную проблему влияния налоговых изменений на гражданские отношения. Так, у сторон был долгосрочный договор, операции по которому не облагались НДС. Но после очередных изменений в НК РФ освобождение было отменено. Возник вопрос, нужно ли увеличивать цену на сумму НДС. Естественно, что продавец выступал за то, что нужно, а покупатель был против. В рамках арбитражного спора победил продавец.

И тут покупатель пошел искать счастье у конституционного правосудия. И не прогадал. Конституционный Суд посчитал, что в законодательстве отсутствуют надлежащие нормы, устанавливающие последствия для гражданских отношений в связи с изменением налогового законодательства. Поэтому Госдуме нужно устранить данную лакуну. А пока думцы думают, как это сделать, риски должны делиться между продавцом и покупателем поровну (Постановление от 25.11.2025 № 41-П).