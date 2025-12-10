Налоговые новости (видео): трудоустройство инвалидов, бухгалтерские штрафы, учет инвестиций
Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере
Содержание:
00:00 - Начало
00:06 - Краткая характеристика событий
01:36 - Поправки в Налоговый кодекс
02:57 - Внесудебная ответственность бухгалтеров - Законопроект № 1065251-8
05:05 - Льготы за трудоустройство инвалидов - Законопроект № 1060388-8
06:00 - Учет инвестиций соц.предприятиями – Законопроект № 1069603-8
06:56 - Конец
Налоговые новости за ноябрь 2025
События за декабрь 2025
Запрет мигрантского патента, налоговая медиация, раздел вычета по НДФЛ - ссылка
