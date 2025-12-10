8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые новости (видео): трудоустройство инвалидов, бухгалтерские штрафы, учет инвестиций

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере.

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Содержание:

  • 00:00 - Начало

  • 00:06 - Краткая характеристика событий

  • 01:36 - Поправки в Налоговый кодекс

  • 02:57 - Внесудебная ответственность бухгалтеров - Законопроект № 1065251-8

  • 05:05 - Льготы за трудоустройство инвалидов - Законопроект № 1060388-8

  • 06:00 - Учет инвестиций соц.предприятиями – Законопроект № 1069603-8

  • 06:56 - Конец

Налоговые новости за ноябрь 2025

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за декабрь 2025

  • Запрет мигрантского патента, налоговая медиация, раздел вычета по НДФЛ - ссылка

Информации об авторе

Юрист в самозанятый

500 подписчиков3 551 пост

