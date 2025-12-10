Налоговые новости (видео): трудоустройство инвалидов, бухгалтерские штрафы, учет инвестиций

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.