Обзор: налоговые ответы Президента, обложение презервативов, налоги в деле Долиной-Лурье

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Налоги в президентских итогах
Ну что, все смотрели подведение итогов с Путин? Рассмотрим, что там по налогам.
Сначала был вопрос от РБК, что ожидается от налоговых изменений, которые начнут действовать с Нового года. На это последовал ответ, что повышение НДС должно сбалансировать бюджет, но для этого нужно, чтобы налоги реально туда поступали. Поэтому был намек, что усилится налоговый контроль для предотвращения ухода от налогов.
Ну и естественно, было сказано, что повышение налога не навсегда. Будет и снижение налогового бремени. Правда, сроки никто не обозначил.
Следующий вопрос был от предпринимателя, который не понимал, зачем переводить ИП с патента на НДС, если можно было просто повысить стоимость патента. На что ему последовал ответ, что малый бизнес стал использовать специальные налоговые режимы в схемах по завозу левого импорта. Короче, бизнес сам виноват, что его лишили льгот.
PS. Вставлю свои 5 копеек. Полагаю, что власти серьезно обеспокоились недовольством, связанным с постоянным повышением налогового бремени. Речь не только о прямом повышении (например, НДС), но и о значительном сокращении налоговых льгот (например, отмена применения вычетов по НДФЛ к доходам от банковских вкладов). Был включен антикриз (по мне, так очень слабенький), что все это временно и нужно верить в светлое будущее – то есть в снижение налогов.
На мой взгляд, если реально хотят в будущем снизить налоги или вернуться к прежним ставкам, то нужно было об этом прописать в Законе – например, что новая ставка НДС действует до такого-то времени (условно до 2029 года). Иначе, это все слова.
Второй аспект. Проблема повышения налогов не только в снижении благосостояния граждан, но и в неэффективности расходования дополнительно полученных в бюджет доходов. Потому что когда ты регулярно видишь сообщения о том, что на каком-либо нацпроекте украли миллиарды рублей, то возникает закономерный вопрос, а для чего повышаются налоги? Может лучше усилить контроль над расходованием средств?
2. Налоги в деле Долиной
Бенджамин Франклин утверждал, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги. Но налоги не только неизбежны но и вездесущи. Так, в деле Долиной – Лурье есть налоговый аспект. Дело в том, что адвокаты Долиной утверждали, что Лурье является профессиональным участником рынка недвижимости, поэтому должна была понимать, что Долина продает квартиру по заниженной цене и недобровольно. В качестве подтверждения они ссылались на то, что Лурье зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Сторона же Лурье указывала, что регистрация в качестве ИП была связана с необходимостью уплачивать налоги по доходам от аренды нежилого помещения. Так вот Верховный Суд отметил, что этот довод нижестоящими судами оценен не был, что стало дополнительным доводом для отмены судебных актов по делу (Определение от 16.12.2025 № 5-КГ25-174-К2).
3. Налог на презервативы
Везде озабочены снижением рождаемости – даже в Китае. Дело в том, что презервативы у наших соседей и партнеров были льготным товарам, поэтому не облагались НДС. Но переусердствовав с политикой «одна семья — один ребёнок», китайцы поняли, что этак они и вымереть могут, поэтому решили предпринимать меры, включая налоговые, по повышению рождаемости. Впервые будет введет налог на добавленную стоимость в отношении презервативов и других средств контрацепции.
Лишь бы Минфин эту новость не заметил.
События за декабрь 2025
Вычет на лечение животных, льгота волонтерам на СВО, налог на коронавирус - ссылка
Начать дискуссию