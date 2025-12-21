Обзор: налоговые ответы Президента, обложение презервативов, налоги в деле Долиной-Лурье

1. Налоги в президентских итогах

Ну что, все смотрели подведение итогов с Путин? Рассмотрим, что там по налогам.

Сначала был вопрос от РБК, что ожидается от налоговых изменений, которые начнут действовать с Нового года. На это последовал ответ, что повышение НДС должно сбалансировать бюджет, но для этого нужно, чтобы налоги реально туда поступали. Поэтому был намек, что усилится налоговый контроль для предотвращения ухода от налогов.

Ну и естественно, было сказано, что повышение налога не навсегда. Будет и снижение налогового бремени. Правда, сроки никто не обозначил.

Следующий вопрос был от предпринимателя, который не понимал, зачем переводить ИП с патента на НДС, если можно было просто повысить стоимость патента. На что ему последовал ответ, что малый бизнес стал использовать специальные налоговые режимы в схемах по завозу левого импорта. Короче, бизнес сам виноват, что его лишили льгот.

PS. Вставлю свои 5 копеек. Полагаю, что власти серьезно обеспокоились недовольством, связанным с постоянным повышением налогового бремени. Речь не только о прямом повышении (например, НДС), но и о значительном сокращении налоговых льгот (например, отмена применения вычетов по НДФЛ к доходам от банковских вкладов). Был включен антикриз (по мне, так очень слабенький), что все это временно и нужно верить в светлое будущее – то есть в снижение налогов.

На мой взгляд, если реально хотят в будущем снизить налоги или вернуться к прежним ставкам, то нужно было об этом прописать в Законе – например, что новая ставка НДС действует до такого-то времени (условно до 2029 года). Иначе, это все слова.

Второй аспект. Проблема повышения налогов не только в снижении благосостояния граждан, но и в неэффективности расходования дополнительно полученных в бюджет доходов. Потому что когда ты регулярно видишь сообщения о том, что на каком-либо нацпроекте украли миллиарды рублей, то возникает закономерный вопрос, а для чего повышаются налоги? Может лучше усилить контроль над расходованием средств?