Взносы по гендиректорам, уменьшение полномочий Правительства, учет гуманитарки для СВО в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Отказ от полномочий

Правительство, видимо, к концу года так устало от налоговых вопросов, что решило часть своих полномочий сбагрить другим федеральным органам. В итоге, часть подзаконных актов по налоговым вопросам будут приниматься не Правительством, а другими органами –например, Минфином (Законопроект № 1110069-8).

2. Взносы по гендиректорам

ФНС России подробно разъяснила, когда за гендиректора нужно платить страховые взносы. Общий смысл – всегда. То есть отсутствие трудового/гражданского договора, хозяйственной деятельности организации не освобождает от уплаты взносов. Если лицо является гендиректором в нескольких организациях, то каждая должны будет платить за него взносы. Также если функции единоличного исполнительного органа распределены между несколькими лицами, то опять же платить нужно взносы за каждого. Короче, главное платить – и проблем не будет (Письмо от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@).

3. Оформление гуманитарки на СВО

Минфин России рассмотрел вопрос о документальном оформлении помощи, которая оказывается подразделениям на СВО. Отмечается, что для освобождения от НДС и учета расходов в Налоговом кодексе не предусмотрено предоставление каких-то специальных документов. Поэтому нужны обычные первичные документы, которые оформляются при безвозмездной передаче имущества. Ну и естественно из документов должно следовать, что имущество передавалось для нужд СВО (Письмо от 17 октября 2025 г. № 03-07-07/100767).

События за декабрь 2025