Ключевые разъяснения Минфина по самозанятым в 2025

Об интересных разъяснениях Минфина

Расходы, в том числе на оплату услуг по мойке автомобиля, по ремонту и техническому обслуживанию, на приобретение горюче-смазочных материалов, по взимаемой службой сервиса заказа такси комиссии, оплачиваются за счет полученного дохода. НПД не является обязательным и в отношении осуществляемой деятельности налогоплательщики вправе применять иные специальные налоговые режимы, установленные НК РФ (например, упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов).

Денежные средства, полученные от банка за совершение операций по банковской карте по программе лояльности банка, не являются объектом налогообложения НПД.

Часть налоговых доходов, поступивших в счет уплаты НПД, зачисляется в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС). Предоставление плательщикам НПД дополнительных налоговых вычетов обнулит уплату налога в бюджет и ФОМС. С учетом изложенного оснований для предоставления налогоплательщикам НПД налоговых вычетов, аналогичных налоговым вычетам, предусмотренным главой 23 НК РФ, не имеется.

В случае если ювелирные изделия, изготавливаемые плательщиком НПД, подлежат обязательной маркировке, в отношении деятельности по их изготовлению и реализации специальный налоговый режим НПД не применяется.

Плательщик НПД не вправе применять ККТ при расчетах, связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом налогообложения НПД.

Согласно пояснениям к разделу G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) данный раздел включает оптовую и розничную торговлю (т.е. продажу без преобразования) любого вида товаров, а также различные виды услуг, сопровождающие продажу товаров. Под продажей без преобразования принято понимать стандартные действия (операции), связанные с торговлей, такие как сортировка, классификация, упорядочивание товаров, смешивание (перемешивание) товаров (например, песка), розлив в бутылки (с предшествующим мытьем или без предшествующего мытья бутылок), упаковка, разделение оптовых партий, переупаковка в более мелкие партии для распространения, хранение (охлажденной или замороженной продукции).

Учитывая изложенное, НПД не применяется в отношении доходов от перепродажи физическим лицом или индивидуальным предпринимателем цветов, в том числе в виде букетов.

Постановка на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщиков НПД осуществляется гражданами Российской Федерации, а также гражданами государств - членов Евразийского экономического союза и гражданами Украины. Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, не предусмотрено.

Разногласия, возникающие при неисполнении физическим лицом, применяющим НПД, в части формирования и передачи индивидуальному предпринимателю чека, могут быть урегулированы в рамках гражданско-правовых отношений указанных лиц.

Компенсация расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), характерна для трудовых, а не гражданско-правовых отношений.

Если субъектом Российской Федерации определен правовой статус ремесленников, то они имеют право применять специальный налоговый режим в виде НПД.

Практика Конституционного Суда за 2024

