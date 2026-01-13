Взносы с директоров-свошников, каникулы для упрощенцев, сверхприбыль банкрота в налоговом обзоре

2. Налоговый арест в банкротстве

Поставлена точка в деле Инзенский завод. Напомню, спор касался того, дает ли наложенный налоговиками арест на имущество права залогового кредитора в процедуре банкротства. Изначально Судебная коллегия Верховного Суда пришла к выводу, что никаких преимуществ арест не дает. Однако Президиум подумал и дал общее разъяснение, что налоговый арест в силу закона предоставляет залоговые права. Поэтому коллегия вынуждена была принять новое решение, поддержавшее стремление налоговиков стать залоговыми кредиторами. (Определение от 25 декабря 2025 № 306-ЭС24-23083(2)).

Это дело интересно еще и тем, что у Верховного Суда появилась новая форма акта, где Президиум формирует свою позицию. Называется такой акт «вопрос-ответ».