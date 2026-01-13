Взносы с директоров-свошников, каникулы для упрощенцев, сверхприбыль банкрота в налоговом обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. Кредитные каникулы для УСН
Уже с первого рабочего дня в 2026 году депутаты начали (
нести бред, ой) вносить предложения. Одно из них околоналоговое. Так, тем налогоплательщикам, кто сидит на упрощенке, хотят предоставить кредитные каникулы с 2026 по 2028. Инициативу объясняют тем, что предприниматели оказались под налоговым гнетом – НДС платить надо, так еще и ставку по нему подняли. Поэтому нужен адаптационный период, как раз три года. За проект, естественно, не проголосуют, но галочку, что депутаты забояться о бизнесе, они себе поставят (Законопроект № 1116745-8).
2. Налоговый арест в банкротстве
Поставлена точка в деле Инзенский завод. Напомню, спор касался того, дает ли наложенный налоговиками арест на имущество права залогового кредитора в процедуре банкротства. Изначально Судебная коллегия Верховного Суда пришла к выводу, что никаких преимуществ арест не дает. Однако Президиум подумал и дал общее разъяснение, что налоговый арест в силу закона предоставляет залоговые права. Поэтому коллегия вынуждена была принять новое решение, поддержавшее стремление налоговиков стать залоговыми кредиторами. (Определение от 25 декабря 2025 № 306-ЭС24-23083(2)).
Это дело интересно еще и тем, что у Верховного Суда появилась новая форма акта, где Президиум формирует свою позицию. Называется такой акт «вопрос-ответ».
3. Сверхприбыль при банкротстве
Конституционный Суд рассмотрел вопрос о возможности взыскания налога на сверхприбыль с доходов от продажи имущества банкрота. Налогоплательщик упирался, как мог. Говорит, от налога на сверхприбыль освобождены многие компании, которые находятся в лучшем финансовом положении. А уж взыскивать налог с банкрота – это вообще нонсенс. Но Конституционный Суд был непреклонен. Если сверхприбыль есть, то ее нужно платить. А где эта прибыль получена, в банкротстве/небанкротстве, не имеет значения (Определение от 4 декабря 2025 № 3214-О).
4. Взносы с директоров-свошников
ФНС России рассказала, нужно ли платить взносы за директоров, которые находятся в зоне СВО и выполняют военные задачи. Отмечается, что мобилизованные, контрактники и добровольцы не могут исполнять полномочия по руководству организацией, поэтому с организации снимается обязанность по уплате страховых взносов (Письмо от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@).
