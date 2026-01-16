Налоговый обзор: НДФЛ при мене участками, осмотрительность в закупках, взносы в банкротстве

1. НДФЛ при обмене участками

Первое постановление Конституционного Суда в 2026 посвящено налоговому вопросу, да еще какому! Суд разбирался с последствиями при обмене земельными участками. Так, возник вопрос, кто должен платить НДФЛ, когда налогоплательщики меняются земельными участками, кадастровая стоимость которых существенно различается. Налоговики считали, что если отношение между полученным и отданным участком 0,7 (ст. 214.10 НК РФ), то платить должен тот, кто получил более дешевый участок. Конституционный Суд засомневался в справедливости такого подхода, поскольку получается, что НДФЛ будет начисляться на имущественные потери, а не на экономическую выгоду. При этом в НК РФ нет четкого ответа, как разрешить вопрос. Поэтому Суд обязал внести уточняющие изменения, а до внесения изменений оценивать причины обмена неэквивалетными участками и при отсутствии разумности мотивов мены взимать налог с лица, получившего более дорогой участок (Постановление от 15.01.2026 № 1-П).