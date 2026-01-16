Налоговый обзор: НДФЛ при мене участками, осмотрительность в закупках, взносы в банкротстве

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
1. НДФЛ при обмене участками
Первое постановление Конституционного Суда в 2026 посвящено налоговому вопросу, да еще какому! Суд разбирался с последствиями при обмене земельными участками. Так, возник вопрос, кто должен платить НДФЛ, когда налогоплательщики меняются земельными участками, кадастровая стоимость которых существенно различается. Налоговики считали, что если отношение между полученным и отданным участком 0,7 (ст. 214.10 НК РФ), то платить должен тот, кто получил более дешевый участок. Конституционный Суд засомневался в справедливости такого подхода, поскольку получается, что НДФЛ будет начисляться на имущественные потери, а не на экономическую выгоду. При этом в НК РФ нет четкого ответа, как разрешить вопрос. Поэтому Суд обязал внести уточняющие изменения, а до внесения изменений оценивать причины обмена неэквивалетными участками и при отсутствии разумности мотивов мены взимать налог с лица, получившего более дорогой участок (Постановление от 15.01.2026 № 1-П).
2. Очередность взыскания взносов у банкрота
Налоговики решили взыскать страховые взносы с банкрота. С долгом особо никто и не спорил – затык произошел в том, в какую очередь включить эту задолженность. Нижестоящие суды с учетом разъяснений Верховного Суда, данных аж в 2017 году, полагали, что вопрос должен решаться на основе того, на какие цели должны расходоваться уплаченные взносы. Поэтому часть задолженности отнесли ко второй очереди, а часть – к третьей. Налоговики возмутились и пошли в Экономколлегию. Та отметила, что нижестоящим судам нужно было учесть, что законодательство с 2017 году, мягко говоря, поменялось и прежняя позиция Верховного Суда уже неактуальна. В этой связи вся задолженность должна быть отнесена ко второй очереди (Определения от 29 декабря 2025 № 301-ЭС25-9770, 307-ЭС25-7537(2), 307-ЭС25-7537).
3. Налоговая осмотрительность при закупках
Участники закупок (по Закону № 223-ФЗ) возмутились, что один из монополистов требует от них невозможное – проявлять должную осмотрительность при привлечении субисполнителей. Также участников принуждают нести ответственность за наличие признаков недобросовестности у привлеченных организаций. (При это как не привлекать однодневки, они не знают. Шутка). Самое интересное, что участников поддержали антимонопольщики, посчитавшие, что монополист предъявляет чрезмерные требования. Короче, спор дошел до Верховного Суда, который поддержал монополиста, указав, что должная осмотрительность – дело душеспасительное и земные права нарушить не может (Определения от 29 декабря 2025 № 305-ЭС25-9790, 305-ЭС25-11462).
События за январь 2026
