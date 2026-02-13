КПП ЗП моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Страшные новости в пятницу 13: Взносы председателя МКД, налог на отдых, новые требования для льгот

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Хоть сегодня и пятница 13, налоговые новости это не отменяет. Потому что те, кто занимается налогами, ничего не боятся.

1. Новые условия для налоговых льгот

На днях в Налоговом кодексе появилась очередная новая статья – 56.1 НК РФ. Только название статьи содержит 76 слов, а ее содержание растянулось на 22 страницы. Благо простых граждан она не касается. Мучиться с ней придется инвесторам, которые хотят пользоваться льготами ТОР, ОЭЗ и СЭЗ. Статья требует, чтобы получающие инвестиционные льготы Налогоплательщики исправно сдавали бух.отчетность и соблюдали пункты инвестиционных соглашений – прежде всего в части объема инвестиций. А если не будут соблюдать – то лишатся льгот (Закон № 18-ФЗ).

Кто добровольно прочитает эту статью?

2. Взносы Председателя МКД

Минфин вновь высказал свою позицию по обложению взносами выплат председателю совета многоквартирного дома. Тут без изменений – такие выплаты должны облагаться страховыми взносами. Но есть нюанс, на который обращают внимание финансисты. Для возникновения обязанности по уплате взносов нужно, чтобы с председателем был оформлен трудовой или гражданский договор. А если таких договоров нет – то и обязанности уплачивать взносы не возникает (Письмо от 27 января 2026 г. № 03-15-05/5248).

Нет договора – нет проблем

3. Налог на отдых

В Британии (будь она неладна) хотят взимать обязательный платеж за ночевку в гостиницах. Но против него выступили гостиничные сети. Говорят, что стоимость двухнедельного отдыха подорожает минимум на 100 фунтов. Это ударит по отдыхающим семьям (они меньше будут ходить по пабам, ресторанам и музеям), снизит количество рабочих мест, лишит денег местные предприятия.

Короче, нигде не любят новые налоги (старые, кстати, тоже)

События за февраль 2026

  • Налог на машину инвалида, взносы по гендиректорам, НДФЛ при рождении ребенка - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

502 подписчика3 583 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум