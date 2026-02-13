Страшные новости в пятницу 13: Взносы председателя МКД, налог на отдых, новые требования для льгот

Минфин вновь высказал свою позицию по обложению взносами выплат председателю совета многоквартирного дома. Тут без изменений – такие выплаты должны облагаться страховыми взносами. Но есть нюанс, на который обращают внимание финансисты. Для возникновения обязанности по уплате взносов нужно, чтобы с председателем был оформлен трудовой или гражданский договор. А если таких договоров нет – то и обязанности уплачивать взносы не возникает (Письмо от 27 января 2026 г. № 03-15-05/5248).

Нет договора – нет проблем