Страшные новости в пятницу 13: Взносы председателя МКД, налог на отдых, новые требования для льгот

Хоть сегодня и пятница 13, налоговые новости это не отменяет. Потому что те, кто занимается налогами, ничего не боятся.
1. Новые условия для налоговых льгот
На днях в Налоговом кодексе появилась очередная новая статья – 56.1 НК РФ. Только название статьи содержит 76 слов, а ее содержание растянулось на 22 страницы. Благо простых граждан она не касается. Мучиться с ней придется инвесторам, которые хотят пользоваться льготами ТОР, ОЭЗ и СЭЗ. Статья требует, чтобы получающие инвестиционные льготы Налогоплательщики исправно сдавали бух.отчетность и соблюдали пункты инвестиционных соглашений – прежде всего в части объема инвестиций. А если не будут соблюдать – то лишатся льгот (Закон № 18-ФЗ).
Кто добровольно прочитает эту статью?
2. Взносы Председателя МКД
Минфин вновь высказал свою позицию по обложению взносами выплат председателю совета многоквартирного дома. Тут без изменений – такие выплаты должны облагаться страховыми взносами. Но есть нюанс, на который обращают внимание финансисты. Для возникновения обязанности по уплате взносов нужно, чтобы с председателем был оформлен трудовой или гражданский договор. А если таких договоров нет – то и обязанности уплачивать взносы не возникает (Письмо от 27 января 2026 г. № 03-15-05/5248).
Нет договора – нет проблем
3. Налог на отдых
В Британии (будь она неладна) хотят взимать обязательный платеж за ночевку в гостиницах. Но против него выступили гостиничные сети. Говорят, что стоимость двухнедельного отдыха подорожает минимум на 100 фунтов. Это ударит по отдыхающим семьям (они меньше будут ходить по пабам, ресторанам и музеям), снизит количество рабочих мест, лишит денег местные предприятия.
Короче, нигде не любят новые налоги (старые, кстати, тоже)
