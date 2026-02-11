Налог на машину инвалида, взносы по гендиректорам, НДФЛ при рождении ребенка в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Взносы при неполной занятости директора

Минфин разбирался с особенностями рабочего графика гендиректоров и новым порядком уплаты взносов по ним. Было отмечено, что минимальный размер взносов по гендиректору должен исчисляться исходя из МРОТ. При этом частичная занятость руководителя (неполный рабочий день) не изменяют это правило (Письмо от 23 января 2026 г. № 03-15-05/4098).

2. Освобождение от НДФЛ выплат за рождение ребенка

ФНС России указывает, что новым лимитом выплат за рождение ребенка, который не облагается НДФЛ, могут воспользоваться оба родителя. Иначе говоря, если каждому родителю работодатель выплатит по 1 млн. рублей (то есть в совокупности будет 2 млн.), то эти суммы не будут облагаться НДФЛ (Информация ФНС России от 04.02.2026).

Осталось найти работодателя, который за рождение ребенка выплатит 2 млн. рублей.

3. Транспортный налог на инвалидов

Гражданин с первой группой инвалидности возмутился, что от него требуют уплатить транспортный налог с машины, под капотом которой больше 100 лошадок. С этой проблемой он пошел в Конституционный Суд. Суд, в свою очередь, отметил, что ограничение мощности двигателя (менее 100 лошадиных сил) является стандартным условием для освобождения от транспортного налога. Поэтому если двигатель мощнее платить налог придется (Определение от 25.12.2025 № 3507-О).

События за февраль 2026