Юзвак Максим

Работодатель бывшего мужа ошибся и перевел 1 млн. рублей алиментов вместо 10 000. Возвращать деньги?

Рассматривается интересный спор

Суть спора

Интересное дело рассмотрел Верховный Суд. Работодатель на основании исполнительного листа перечислял бывшей супруге своего работника (обычный работяга) алименты на содержание ребенка. И вот в один из месяцев работодатель вместо 10 755,60 рублей перечислил 1 075 560 (короче, забыл запятую). Через 4 дня осознав ошибку, организация обратилась к получательнице алиментов, чтобы та вернула лишнее. Мать отказалась, сказав, что все потратила на нужды ребенка – за 4 дня! Хотя как говорилось в одном известном фильме (отгадаете, в каком?): «Были бы гроши, как тратить — нет вопроса!».

Самое удивительное, что и в нижестоящих судах мать поддержали, указывая, что отсутствуют законодательные основания для возврата денег. Было отмечено, что излишне уплаченные алименты на основании гражданского кодекса не подлежат возврату. Вот этот спор и дошел до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что сумма, которую получила мать (за вычетом действительных алиментов) не может рассматриваться в качестве алиментов, поскольку данная сумма из доходов бывшего супруга не удерживалась. Более того, по сути, работодатель совершил счетную ошибку, что предполагает возврат сумм в качестве неосновательного обогащения. В этой связи дело направлено на новое рассмотрение.

(Определение от 03.02.2026 № 4-КГ25-75-К1)

Перспективы

При новом рассмотрении работодатель, конечно, суд выиграет, но вот для реального возврата сумм ему придется еще попыхтеть. Судя по всему, мать ребенка еще та мадам и без боя деньги не вернет.

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

Иван Воронов

