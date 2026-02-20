Работодатель бывшего мужа ошибся и перевел 1 млн. рублей алиментов вместо 10 000. Возвращать деньги?

Суть спора

Интересное дело рассмотрел Верховный Суд. Работодатель на основании исполнительного листа перечислял бывшей супруге своего работника (обычный работяга) алименты на содержание ребенка. И вот в один из месяцев работодатель вместо 10 755,60 рублей перечислил 1 075 560 (короче, забыл запятую). Через 4 дня осознав ошибку, организация обратилась к получательнице алиментов, чтобы та вернула лишнее. Мать отказалась, сказав, что все потратила на нужды ребенка – за 4 дня! Хотя как говорилось в одном известном фильме (отгадаете, в каком?): «Были бы гроши, как тратить — нет вопроса!».

Самое удивительное, что и в нижестоящих судах мать поддержали, указывая, что отсутствуют законодательные основания для возврата денег. Было отмечено, что излишне уплаченные алименты на основании гражданского кодекса не подлежат возврату. Вот этот спор и дошел до Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что сумма, которую получила мать (за вычетом действительных алиментов) не может рассматриваться в качестве алиментов, поскольку данная сумма из доходов бывшего супруга не удерживалась. Более того, по сути, работодатель совершил счетную ошибку, что предполагает возврат сумм в качестве неосновательного обогащения. В этой связи дело направлено на новое рассмотрение.

(Определение от 03.02.2026 № 4-КГ25-75-К1)

Перспективы

При новом рассмотрении работодатель, конечно, суд выиграет, но вот для реального возврата сумм ему придется еще попыхтеть. Судя по всему, мать ребенка еще та мадам и без боя деньги не вернет.

