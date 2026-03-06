Незаконность штрафа за неявку в налоговую, ошибки ИИ в налогах, обложение земли с гостевыми домиками в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
MAX: https://max.ru/join/xXiBYHeNtWLo7NZtYbtkWwPnq6FW2bd80DRaKUhkerM
1. Технические изменения
В главе о налогообложении в рамках соглашений о разделе продукции хотят внести технические изменения. Так, длинное понятие ««разовые платежи за пользование недрами при наступлении событий, определенных в соглашении и лицензии (бонусы)» меняют на короткое «разовый платеж за пользование недрами». Короче, простых граждан это не касается (Законопроект № 1164516-8).
2. Обложение гостевых домиков
ФНС России, опираясь на поддержку Минфина, сформулировала позицию по обложению земельных участков, на которых есть гостевые домики. По мнению Налоговой службы, гостевой домик – это коммерческий объект, поэтому и земельный участок считается используемым в предпринимательской деятельности. Соответственно, ставка земельного налога по такому участку составит 1,5% (Письмо от 03.03.2026 № БС-36-21/1643@).
3. Последствия неявки налогоплательщика в инспекцию
Конституционный Суд разбирался с вопросом о возможности привлечения налогоплательщика к ответственности за неявку в налоговый орган. Было отмечено, что ответственность за неявку предусмотрена для свидетелей. Но проверяемый налогоплательщик свидетелем не является, поэтому и оснований штрафовать его нет. При этом Суд допустил, что законодатель в будущем может предусмотреть отдельную ответственность для вот таких неявившихся налогоплательщиков (Постановление от 5 марта 2026 г. № 12-П).
4. ИИ при заполнении деклараций
Искусственный интеллект может многое, а вот разобраться с налогами ему не под силу. На это обратили внимание в США. Так, при заполнении деклараций ИИ ошибается в расчетах на суммы, превышающие 2000 долларов. Такое явление даже получило особое название – «парадокс налогового кодекса». ИИ не в состоянии осознать всю сложность налоговых норм.
А я со своей стороны отмечу, что ИИ не в состоянии составить даже простенький налоговый обзор и выдает какую-то ахинею. Поэтому приходится все обзоры составлять человеку, то есть мне.
хэндмейд-обзоры
Материалы за февраль 2026
Международный обзор по налогам за февраль 2026 - ссылка
Начать дискуссию