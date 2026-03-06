Незаконность штрафа за неявку в налоговую, ошибки ИИ в налогах, обложение земли с гостевыми домиками в обзоре

4. ИИ при заполнении деклараций

Искусственный интеллект может многое, а вот разобраться с налогами ему не под силу. На это обратили внимание в США. Так, при заполнении деклараций ИИ ошибается в расчетах на суммы, превышающие 2000 долларов. Такое явление даже получило особое название – «парадокс налогового кодекса». ИИ не в состоянии осознать всю сложность налоговых норм.

А я со своей стороны отмечу, что ИИ не в состоянии составить даже простенький налоговый обзор и выдает какую-то ахинею. Поэтому приходится все обзоры составлять человеку, то есть мне.

хэндмейд-обзоры