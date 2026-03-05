Расовая дискриминация по налогам, месть Трампа, налоги на отдых и посылки в обзоре

Рассматриваются международные налоговые новости за февраль 2026
Злопамятный Трамп
Неистовый Дони оказался довольно мстительным человеком. В 2019-2020 в СМИ опубликовали сведения о его декларациях и декларациях его детей. Трамп хоть и импульсивен, но тогда решил горячку не пороть. Выждав лучшие времена, став Президентом и поставив своих людей в Налоговую службу и Минфин, он в 2026 году подал иск все к той же Налоговой службе и Министерству финансов. В иске заявляется, что ведомства не приняли «обязательных мер предосторожности», чтобы не допустить утечки налоговых деклараций. В этой связи ему и его семье нанесен ущерб всего-то на 10 миллиардов, которые он и требует выплатить. Парадокс заключается в том, что он судится с государственными учреждениями, входящими в исполнительную власть, которую он возглавляет.
Налоговый расизм
В США провели исследование о том, какими мотивами руководствуются американцы при одобрении той или иной налоговой политики. Оказалось, что зачастую рядовой сшанин готов поддержать налоговую политику, которая ухудшит его экономическое положение, но будет соответствовать его воззрениям. Например, расизм часто является ключевым фактором для белых американцев в вопросе об одобрении политики. Поэтому они готовы голосовать за тех кандидатов, которые предлагают налоговые меры, ухудшающие положение негров и латиносов. При этом игнорируется, что те же налоговые меры ухудшат экономические условия самих бледнолицых.
Налог на отдых
В Британии (будь она неладна) хотят взимать обязательный платеж за ночевку в гостиницах. Но против него выступили гостиничные сети. Говорят, что стоимость двухнедельного отдыха подорожает минимум на 100 фунтов. Это ударит по отдыхающим семьям (они меньше будут ходить по пабам, ресторанам и музеям), снизит количество рабочих мест, лишит денег местные предприятия.
Налог на посылки
Италия в начале 2026 хотела по-легкому срубить в бюджет деньжат. Для этого был введен налог на мелкогабаритные посылки стоимостью менее 150 евро. Дополнительно этот налог должен был уменьшить поток дешевых китайских товаров. Но что-то пошло не так. Посылки стали направлять в обход Италии, а службы доставки теряют доходы, так как заказов стало меньше. В итоге, и денег в бюджет не получили, и отрасль в убытки вогнали. Теперь итальянское Правительство чешет голову и думает, что делать?
