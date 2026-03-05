Расовая дискриминация по налогам, месть Трампа, налоги на отдых и посылки в обзоре

Злопамятный Трамп

Неистовый Дони оказался довольно мстительным человеком. В 2019-2020 в СМИ опубликовали сведения о его декларациях и декларациях его детей. Трамп хоть и импульсивен, но тогда решил горячку не пороть. Выждав лучшие времена, став Президентом и поставив своих людей в Налоговую службу и Минфин, он в 2026 году подал иск все к той же Налоговой службе и Министерству финансов. В иске заявляется, что ведомства не приняли «обязательных мер предосторожности», чтобы не допустить утечки налоговых деклараций. В этой связи ему и его семье нанесен ущерб всего-то на 10 миллиардов, которые он и требует выплатить. Парадокс заключается в том, что он судится с государственными учреждениями, входящими в исполнительную власть, которую он возглавляет.