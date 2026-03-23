Спор по повторной проверке, налог на женатых, обложение ликвидаторов в обзоре

1. Взносы по управляющим и ликвидаторам
ФНС России продолжает разъяснять вопросы по обложению руководителей организаций. Так, было отмечено, что передача функций управления организацией предпринимателю не ведет к возникновению трудовых отношений, поэтому у организации не возникает обязанности уплачивать взносы за управляющего. Тот же вывод содержится в отношении арбитражных управляющих в процедуре банкротства. То есть организация-банкрот взносы за арбитражного управляющего не уплачивает.
А вот при ликвидации организации ликвидатор получает функции единоличного руководителя, а значит, выполняются условия для уплаты взносов хотя бы в минимальном размере, то есть на основании МРОТ (Письмо от 18.03.2026 № БС-36-11/2025@).
2. Оспаривание повторной проверки
Налоговики решили закошмарить налогоплательщика проверками. Так, сначала провели выездную проверку в 2022 и доначислили почти 35 миллионов. Но им показалось мало и уже в 2024 была назначена повторная выездная проверка (то есть проверка по тем же налогам и за те же периоды). В рамках новой проверки налоговики решили не стесняться и доначислили под полмиллиарда. Проблема заключается в том, что повторная проверка может назначаться в рамках контроля за нижестоящей инспекцией и проводит ее вышестоящий орган. Проще говоря, повторная проверка нужна, когда есть сомнения в беспристрастности проверяющих при проведении первой проверки. Но в рассматриваемом деле в составе проверяющих при первичной проверке были сотрудники управления (вышестоящего органа) и получается, что управление не доверяет самому себе.
Налогоплательщик пошел оспаривать назначение повторной проверки с учетом указанных обстоятельств и имел успех в нижестоящих судах. А вот Верховный Суд решил поддержать налоговиков, указав, что нормы Налогового кодекса не нарушены. А если налогоплательщик не доволен результатами проверки, то он должен был оспаривать решение по итогам проверки, а не решение по ее назначению (Определение от 18.03.2026 № 309-ЭС25-9697).
3. Налог на брак
В США, в штате Вашингтон ввели налог на богачей. Если доход будет превышать 1 млн. долларов, то придется платить подоходный налог в размере 9,9%. Проблема заключается в том, что обязанность по уплате налога возникает не только у отдельного лица, у которого такой доход, но и у супругов, если их совокупный доход превысит 1 млн. рублей. Иначе говоря, если бы супруги были не в браке, то их отдельный доход мог бы быть меньше указанного размера и платить им не пришлось бы. Это обстоятельство многих возмутило –говорят, что новый налог – это «штраф на брак». Фактически женатых наказывают долларом за то, что они женились.
