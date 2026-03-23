Спор по повторной проверке, налог на женатых, обложение ликвидаторов в обзоре

2. Оспаривание повторной проверки

Налоговики решили закошмарить налогоплательщика проверками. Так, сначала провели выездную проверку в 2022 и доначислили почти 35 миллионов. Но им показалось мало и уже в 2024 была назначена повторная выездная проверка (то есть проверка по тем же налогам и за те же периоды). В рамках новой проверки налоговики решили не стесняться и доначислили под полмиллиарда. Проблема заключается в том, что повторная проверка может назначаться в рамках контроля за нижестоящей инспекцией и проводит ее вышестоящий орган. Проще говоря, повторная проверка нужна, когда есть сомнения в беспристрастности проверяющих при проведении первой проверки. Но в рассматриваемом деле в составе проверяющих при первичной проверке были сотрудники управления (вышестоящего органа) и получается, что управление не доверяет самому себе.

Налогоплательщик пошел оспаривать назначение повторной проверки с учетом указанных обстоятельств и имел успех в нижестоящих судах. А вот Верховный Суд решил поддержать налоговиков, указав, что нормы Налогового кодекса не нарушены. А если налогоплательщик не доволен результатами проверки, то он должен был оспаривать решение по итогам проверки, а не решение по ее назначению (Определение от 18.03.2026 № 309-ЭС25-9697).