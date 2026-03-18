Кредитные каникулы самозанятых на СВО, налог на импорт, отмена НДФЛ для ученых в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

1. Налог на импорт

Правительству надоело, что импортеры придумывают всякие схемки и не платят налоги. Поэтому теперь до ввоза товаров в Россию им придется внести обеспечительный платеж, который будет засчитываться в счет уплаты косвенных налогов – то есть фактически это налоговый аванс. Бюджету от этого сплошной профит – от 50 до 150 млрд. дополнительных доходов (Законопроект № 1174898-8).

2. Кредитные каникулы самозанятых на СВО

В Госдуме предложили изменить порядок предоставления кредитных каникул участникам СВО, включая самозанятых. Планируется, что кредитор будет запрашивать отдельную информацию не у должника, а в Минобороне. Речь идет о подтверждении участия в СВО и заключении контракта. Тем самым это должно облегчить жизнь участников СВО, у которых не будет болеть голова, как представить нужную информацию, сидя в окопе (Законопроект № 1176101-8).

3. Отмена НДФЛ для ученых

Депутаты хотят освободить научных работников от уплаты НДФЛ, но при определенных условиях. Так, доходы должны быть получены от научной деятельности в рамках обеспечения технологического суверенитета страны. Депутаты почему-то считают, что такая льгота усилит мотивацию ученых и повысит престиж науки (Законопроект № 1178111-8).

События за март 2026