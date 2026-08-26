Топ-4 налоговых дела в Конституционном Суде за июль 2026

Рассматриваются интересные дела в Конституционном Суде ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Оспаривание архивной стоимости

Граждане РФ столкнулись с ситуацией, когда у их объектов недвижимости кадастровая стоимость была завышена в десятки раз в сравнении с рыночной. При этом оспорить ее они не могли, поскольку по их объектам была проведена новая оценка. Иначе говоря, завышенная кадастровая стоимость переходила в статус архивной, а для такой стоимости процедура оспаривания отсутствует. По сути, сложилась идеальная ситуация для пополнения бюджета. Устанавливается необоснованно высокая кадастровая стоимость, на ее основе рассчитывается налог на недвижимость, а потом проводится новая оценка. В итоге, Налогоплательщик не может ничего сделать с повышенным налогом (так как кадастровая стоимость стала архивной) и должен платить налог в сотни тысяч рублей. Разрешить проблему в судах общей юрисдикции не удалось. Поэтому пришлось идти в Конституционный Суд, который указал, что так дело не пойдет. Невозможность оспаривания архивной кадастровой стоимости, по мнению Суда, грубо нарушает конституционные права. В связи с этим законодатель обязан урегулировать этот вопрос (Постановление от 14.07.2026 № 48-П).

Обложение земель для ИЖС

Конституционный Суд что-то разошелся в налоговой сфере и выдал очередное важное постановление. На это раз речь зашла о порядке обложения земель для индивидуального строительства, если участок приобретен коммерческой организацией. На практике суды стали не только отказывать в льготной ставке 0,3% земельного налога, но и в довесок применяли повышающий коэффициент для стимулирования более быстрой застройки участка. Однако Конституционный Суд отметил, что законодатель прямо не предписывал применение к общей ставке повышающего коэффициента, поэтому до внесения изменений в Налоговый кодекс одновременное применение общей ставки и коэффициента не допускается (Постановление от 21.07.2026 № 52-П).

Прекращение дела по налоговому преступлению

Конституционный Суд рассмотрел последствия отказа в возбуждении уголовного дела по налоговому преступлению. Так, гражданин считал, что если правоохранители не установили в его действиях состава налогового преступления, то ни прокуратура, ни налоговики не имеют права требовать с него возмещения ущерба, который возник в связи с неуплатой налога организацией, которой управлял этот гражданин. Однако Конституционный Суд отметил, что необходимо учитывать причины, по которым уголовное дело не возбуждено. В данном случае сумма неуплаченных налогов не достигла размера, позволяющего возбудить дело. При этом направленность действий руководителя на уклонение от налогов была установлена, а это, в свою очередь, позволяет требовать с него компенсации причиненного ущерба (Определение от 28 мая 2026 № 1563-О).

Уплата взносов за ликвидированную компанию

Бывший гендиректор зачем-то решил уплатить страховые взносы за уже ликвидированную компанию. При этом сделать это он пытался через свой налоговый счет, требуя перечислить с ЕНС в Соцфонд страховые взносы, которые, по его мнению, должна была уплатить ликвидированная организация. Что-то подсказывает, что тут пытались провернуть какой-то схематоз, но какой именно, неясно. В любом случае схема не удалась. Суды общей юрисдикции не увидели оснований для перечисления средств в Соцфонд, поскольку такой обязанности у организации не было. Не поддержал гражданина и Конституционный Суд, указав, что в отсутствие задолженности по страховым взносам организация не должна была что-то платить, а значит, и третьи лица не должны и не могут оплачивать отсутствующую обязанность по взносам (Определение от 28 мая 2026 г. № 1619-О).

Налоговые новости за июль 2026

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

События за август 2026