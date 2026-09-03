Взносы на питание, назад в налоговое будущее, смягчение штрафов в налоговом обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

1. Назад в будущее

Депутаты захотели возвернуть все взад ради спасения малого бизнеса. Выразиться это, по их мнению, должно в установлении старой ставки НДС в 20%, восстановлении прежнего лимита доходов в 60 миллионов, который позволял не платить НДС, возврате применения пониженных тарифов по взносам для малого бизнеса (сейчас льготный тариф применяется только в определенных отраслях). Если этого не сделать, то малый бизнес загнется, считают депутаты (Законопроект № 1331250-8).

2. Снижение налоговых штрафов

ФНС России подробно расписала, как будет применять смягчающие обстоятельства для снижения налоговых штрафов. Все обстоятельства служба разделила на 4 группы (личные, материальные, зависимость от третьих лиц, иные обстоятельства). По каждой группе расписано, какие доказательство следует представить для подтверждения смягчающего обстоятельства, как их оценивать. В общем, документ важный, видимо, автору придется делать по нему отдельный семинар. Ну а пока знакомьтесь, вступит он в силу с 30 сентября, так что время есть (Приказ от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@).

3. Взносы на питание работников

Минфин вновь обратил внимание, что вопрос об обложении питания работников взносами зависит от того, на основании какого документа предоставляется питание. Если еду дают согласно нормативным актам, то страховые взносы начислять не надо. А вот если работники обеспечиваются питанием по локальному акту работодателя или коллективному договору, то придется платить взносы (Письмо от 31 июля 2026 г. № 03-15-07/66365).

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