Обложение земли под застройку, налоги при атаках БПЛА, новый инвест вычет в налоговом обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim Занятые предвыборными баталиями депутаты совсем забросили налоговые вопросы. Да и гос.органы не радуют громкими новостями. Но кое-что на обзор удалось наскрести.

1. Новый инвествычет

Одинокий депутат предложил закрепить по налогу на прибыль новый инвествычет. Условием для его получения должна быть безвозмездная помощь учреждениям культуры и организациям соц.инфраструктуры. По мнению депутата, новый вычет поможет как благотворителям, так и социальной сфере. Однако Правительство скептически отнеслось к рассматриваемой инициативе, указав, что у регионов и так есть возможность самостоятельно определять условия инвествычета. Соответственно, предлагаемое депутатом регулирование может быть реализовано на местах без каких-либо налоговых поправок (Законопроект № 1341173-8).

2. Обложение земли под застройку

Верховный Суд начал реализовывать на практике позицию Конституционного Суда о невозможности применения повышающего коэффициента к общей ставке земельного налога, если облагаемый участок предназначен для жилой застройки. Благодаря этому в двух спорах по данному вопросу налогоплательщикам удалось отбить налоговые доначисления. При этом Верховный Суд особо обращает внимание, что решение в пользу налогоплательщиков вынесено, в том числе и потому, что они обратились в суд до вынесения Конституционным Судом своего решения (Определения от 10 сентября 2026 г. № 306-ЭС26-6449, 301-ЭС26-1840).

3. Налоги при атаках БПЛА

Минфин России отмечает, что гибель товара в результате налетов беспилотников не является основанием для восстановления вычетов по НДС. Кроме того, налогоплательщик может учесть по налогу на прибыль убытки от БПЛА в периоде уничтожения товаров (Письмо от 1 сентября 2026 г. № 03-07-11/76470).

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