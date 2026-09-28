Видеосеминар: Новые правила снижения налоговых штрафов

С 30 сентября 2026 Налоговые органы будут по новому оценивать смягчающие обстоятельства. Какие особенности, риски и преимущества несет новый порядок от ФНС для налогоплательщиков, рассматривается в видеосеминаре

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