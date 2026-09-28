Видеосеминар: Новые правила снижения налоговых штрафов

С 30 сентября 2026 Налоговые органы будут по новому оценивать смягчающие обстоятельства. Какие особенности, риски и преимущества несет новый порядок от ФНС для налогоплательщиков, рассматривается в видеосеминаре
Содержание:
00:00 - начало
00:40 - Значение оспаривания ответственности
03:50 - Перспективы оспаривания
04:50 - Тенденции при смягчении ответственности
07:40 - Проблемы нового регулирования (Законопроект Nº 1026190-8)
10:00 - Попытки устранения проблем
11:10 - Основные вопросы к новому регулированию и ответы на них
18:20 - Приказ ФНС России от 24.07.2026 Nº ЕД-1-7/514@
18:55 - Структура Приказа
19:55 - Классификация обстоятельств
21:55 - Личные обстоятельства
23:45 - Принуждение к нарушению
24:17 - Материальное положение физического лица
25:40 - Иные обстоятельства
27:00 - Незначительность нарушения
27:55 - Устранение нарушений
29:30 - Ухудшение финансового положения
31:45 - Характеристика налогоплательщика
33:25 - Оценка Приказа ФНС
36:20 - Выводы
40:05 - Планы на будущее и окончание
Семинар по снижению налоговых штрафов
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