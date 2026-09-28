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Юзвак Максим
Налоговые изменения
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Видеосеминар: Новые правила снижения налоговых штрафов

С 30 сентября 2026 Налоговые органы будут по новому оценивать смягчающие обстоятельства.

579 просмотров16 открытий

С 30 сентября 2026 Налоговые органы будут по новому оценивать смягчающие обстоятельства. Какие особенности, риски и преимущества несет новый порядок от ФНС для налогоплательщиков, рассматривается в видеосеминаре

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Содержание:

00:00 - начало

00:40 - Значение оспаривания ответственности

03:50 - Перспективы оспаривания

04:50 - Тенденции при смягчении ответственности

07:40 - Проблемы нового регулирования (Законопроект Nº 1026190-8)

10:00 - Попытки устранения проблем

11:10 - Основные вопросы к новому регулированию и ответы на них

18:20 - Приказ ФНС России от 24.07.2026 Nº ЕД-1-7/514@

18:55 - Структура Приказа

19:55 - Классификация обстоятельств

21:55 - Личные обстоятельства

23:45 - Принуждение к нарушению

24:17 - Материальное положение физического лица

25:40 - Иные обстоятельства

27:00 - Незначительность нарушения

27:55 - Устранение нарушений

29:30 - Ухудшение финансового положения

31:45 - Характеристика налогоплательщика

33:25 - Оценка Приказа ФНС

36:20 - Выводы

40:05 - Планы на будущее и окончание

Семинар по снижению налоговых штрафов

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

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Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

383 подписчика3 685 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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