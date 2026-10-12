Плата за привлечение контрактников, налог на мед.карты, российско-белорусские налоги, спор по НДФЛ в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть: ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim И вот, наконец, полноценный обзор – тут вам и налоговые поправки, и налоговые споры, и разъяснения Минфина, и зарубежные новости. Короче, все, что душе угодно

1. Российско-белорусские налоги

Россия и Беларусь решили актуализировать Соглашение о косвенном налогообложении и согласовать его с внутренними изменениями налогового законодательства. Речь прежде всего идет о льготных положениях – обновление перечней налогоплательщиков, операций для освобождения от обложения либо для применения пониженных ставок (Законопроект № 8112-9).

2. НДФЛ при продаже жилья единственным ребенком

После продажи жилья Налогоплательщица купила новую квартиру и решила, что не должна платить с вырученных денег НДФЛ, поскольку может применять льготу, установленную для семей с детьми. Однако Налоговики были иного мнения и пошли в суд требовать налог в бюджет. Первые две инстанции поддержали Налоговый орган, а вот кассация встала на сторону Налогоплательщицы, указав, что она не достигла 24 лет, обучается по очной форме и стоимость нового жилья не превышает 50 млн.. Иначе говоря, по мнению кассации, условия для применения льготы соблюдены. Верховный Суд, не согласился с таким решением в пользу Налогоплательщика. Было отмечено, что освобождение от НДФЛ предназначено для семей, имеющих два и более ребенка, а Налогоплательщица является единственным ребенком в семье. Кроме того, купленное жилье меньше по площади проданного – а должно быть наоборот (Определение от 9 сентября 2026 г. № 18-КАД26-38-К4).

3. Обложение платы за привлечение контрактников в Армию

Минфину задали вопрос, нужно ли облагать НДФЛом плату за привлечение граждан на контрактную службу в Российскую Армию. Такие выплаты устанавливаются в отдельных регионах и, к слову, размер их не маленький – говорят, кто-то даже начал строить на этом бизнес. Касательно обложения Минфин указал, что все зависит от квалификации выплачиваемых сумм. Если выплата рассматривается в качестве социальной поддержки, то налога нет, если же это обычный доход – то придется заплатить НДФЛ. Правда, каким образом такие выплаты могут рассматриваться в качестве мер социальной поддержки, я не понимаю (Письмо от 10 сентября 2026 г. № 03-04-07/79506).

4. Налог за медицинские записи

В Техасе есть интересный налог на медицинские записи. Пациент, если хочет просмотреть свою медицинскую карту, должен заплатить налог. Проблема заключается в том, что появился этот налог в 1987 году, когда были бумажные карты. Соответственно, когда пациент обращался к своей бумажной карте – это означало, что он пришел в больницу для получения медицинских услуг. По сути, это был налог на мед.услуги. Но сейчас большинство карт электронных, а налог продолжают взимать. То есть чтобы просто просмотреть свою карту в электронном виде, простые техасцы вынуждены платить налог. Сейчас власти решают вопрос об отмене этого побора, в том числе из-за резкого подорожания медицинских услуг в США.

События за октябрь 2026