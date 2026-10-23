Вычеты на психологов и котиков, налоги на детскую литературу, споры по земле и пеням в обзоре

Пока все думают о ключевой ставке и куда вложить свои несметные сокровища, поговорим о налогах.

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Пока все думают о ключевой ставке и куда вложить свои несметные сокровища, поговорим о налогах.

1. Вычет на психологов

Депутаты озаботились ментальным здоровьем россиян. Говорят, что все больше и больше людей хотят проработать свои детские травмы, стать осознанными и быть в терапии. Поэтому надо предоставить им возможность включать в вычет по НДФЛ затраты на всяких психологов (они же тренеры личностного роста). Главное условие – чтобы психологи были нашими россейскими, а не забугорными. Правительство, правда, не в восторге от этой затеи и пока поддерживать инициативу не хочет (Законопроект № 16916-9).

2. Вычет на котиков

В Думе решили поощрить тех, кто берет котиков и собачек из приюта к себе на попечение. Для этого предлагается расходы на содержание взятых питомцев включать в вычет по НДФЛ. Тем самым и владельцам помощь и приюты можно разгрузить. Естественно, что Правительство необходимости в таком вычете не видит (Законопроект № 14744-9).

3. Нулевой НДС по детской литературе

Хотя в отношении детской литературы и так льготный НДС 10%, депутатам этого показалось мало. Говорят, налоговая нагрузка повышается, издержки растут. Поэтому надо бы ставку снизить до 0%. Глядишь, и литературу охотнее покупать станут и дети читать начнут. Но вот Правительству идея пока не зашла. Они до сих пор не могут отойти от «Лето в пионерском галстуке» - ЛГБТ, к слову, экстремистское движение, которое запрещено, порицаемо и не одобряемо (Законопроект № 13748-9).

4. Обложение земель застройщиков

Верховный Суд продолжает, как пирожки, выпускать решения о недопустимости применения повышающего коэффициента к общей ставке земельного налога, когда это касается земель под индивидуальную застройку. При этом Суд не забывает оговориться, что оспорить такие доначисления можно, если судебный спор начался до принятия решения Конституционного Суда (Постановление № 52-П). Но есть и интересные моменты. В тех же делах Суд рассматривал вопрос об особенностях обложения участков под «блокированную жилую застройку». Было отмечено, что, несмотря на различия в названии и оформлении документов, такие участки мало чем отличаются от земель под ИЖС. Поэтому облагать участки под блоковую застройку нужно так же, как участки для ИЖС (Определения от 15 октября 2026 г. № 306-ЭС26-9423, 306-ЭС26-9421).

5. Проверка пеней

Налогоплательщик то ли не любил, то ли забывал оплачивать транспортный налог и другие обязательные платежи. Ну и накопилось за несколько лет налогового долга, на который начислялись пени. Налоговики пришли в суд взыскать задолженность по транспортному налогу и пени. Но тут выяснилось, что пени начислялись не только на транспортный налог, а на всю налоговую задолженность, которая была у налогоплательщика. Верховный Суд такую хитрость не оценил и указал, что если взыскиваете транспортный налог, то одновременно взыскиваемый размер пеней должен соответствовать долгу по транспортному налогу. Поэтому дело направили на новое рассмотрение для правильного определения размера пеней (Кассационное определение от 30 сентября 2026 г. № 78-КАД26-13-К3).

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