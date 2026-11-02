ТОП-3 налоговых события за границей в октябре 2026

Рассматриваются международные налоговые новости

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Налог на ночную жизнь

В Ньюкасле (в Англии, короче) есть налог, который взимается с баров и клубов, если они продают алкоголь до 6 утра. В английском простонародье этот платеж называют «налогом на ночную жизнь». При этом сборы от налога шли на повышение безопасности (увеличение полицейских патрулей), на тренинги по предотвращению сексуальных домогательств и т.д. Но тут неожиданно налог решили отменить, поскольку отрасль развлечения испытывает трудности (кризис как-никак) и нужно облегчить ее страдания.

Налог за медицинские записи

В Техасе есть интересный налог на медицинские записи. Пациент, если хочет просмотреть свою медицинскую карту, должен заплатить налог. Проблема заключается в том, что появился этот налог в 1987 году, когда были бумажные карты. Соответственно, когда пациент обращался к своей бумажной карте – это означало, что он пришел в больницу для получения медицинских услуг. По сути, это был налог на мед.услуги. Но сейчас большинство карт электронных, а налог продолжают взимать. То есть чтобы просто просмотреть свою карту в электронном виде, простые техасцы вынуждены платить налог. Сейчас власти решают вопрос об отмене этого побора, в том числе из-за резкого подорожания медицинских услуг в США.

Налог на грех

В Германии хотят повысить налог на грех. А теперь закройте глаза и скажите, за что именно будут взимать налог. Это покажет степень вашей испорченности. А на самом деле все банально – речь идет о повышении обложения алкоголя, сладких напитков и курева, то есть обычное повышение акцизов. А вот повышать хотят, потому что в Германском бюджете образовалась огромная дыра. И как ей не возникнуть, если отказываться от доступных энергоносителей из России и покупать их в тридорога у США. Тут любая экономика окочурится. Впрочем, о проблемах немцев у нас голова не должна болеть, своих хватает.

Налоговые новости за сентябрь 2026 (видео)

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