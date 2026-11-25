Рассматриваются ключевые события за октябрь 2026

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1. Перспективные предложения

Правительство, наконец, решило узаконить позицию Конституционного Суда об особенностях исчисления срока владения квартирой, полученной при осуществлении программ строительства жилья, схожих с реновацией. Чтобы жителям регионов не было обидно, то в целях НДФЛ срок владения старой квартирой будет учитываться при определении срока владения новым жильем, полученным вместо старого. Короче, как в Москве будет (Законопроект № 1523-9).

Далее Правительство скорректировало положения Соглашения о косвенном налогообложении между Россией и Беларусью. Поправки направлены на учет изменений внутреннего законодательства (Законопроект № 8112-9). Следует заметить, что проект был оперативно рассмотрен Госдумой и Советом Федерации и уже подписан Президентом – Закон от 17.11.2026 № 351-ФЗ.

Сенаторы подготовили предложение о введении госпошлины при аттестации школ искусств на соответствие образовательным стандартам. Теперь учреждениям придется платить 3,5 тыс. рублей (Законопроект № 22242-9).

2. Бесперспективные предложения

Депутаты завалили Госдуму инициативами по введению новых налоговых вычетов. Тут Вам и вычет на содержание кошечек и собачек, взятых из приюта (Законопроект № 14744-9), и на свадебные празднества (Законопроект № 20886-9), и на психологическую помощь (Законопроект № 16916-9). Впрочем, на все эти предложения даны отрицательные заключения Правительства, так что ждать чуда, что их примут, не стоит.

Не забывают народные избранники и про детей. В одном из проектов предложено не учитывать стоимость проживания детей в гостиницах при исчислении туристического налога (Законопроект № 20904-9). В другом – содержатся поправки об установлении нулевого НДС в отношении реализации детской литературы (Законопроект № 13748-9). Но в обоих случаях Правительство не стало поддерживать поправки, соответственно, вряд ли и большинство Госдумы будет за них голосовать.

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