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Верховный Суд зачем-то решил завалить нас спорами о госпошлине, поэтому об этом и поговорим

1. Запрет на отсрочку без ходатайства

Верховный Суд вновь напоминает, что суды не должны выходить за пределы ходатайств, которые подаются сторонами. Поэтому если в ходатайстве содержится просьба об освобождении от уплаты госпошлины, то именно этот вопрос и должен рассматриваться. Предоставлять вместо освобождения отсрочку суды не могут, даже если это отвечает интересам ходатайствующей стороны (Кассационное определение от 5 ноября 2026 г. № 15-КАД26-4-К1).

2. Госпошлина на прокуратуру

Заявительница возмутилась пассивностью прокуратуры и обратилась в суд с требованиями об оспаривании бездействия, непринятии мер, а также о компенсации морального вреда. Нижестоящие суды посчитали, что заявлено три нематериальных требования, каждое из которых стоит 3 тыс. рублей, то есть общий размер госпошлины должен быть 9 000 тыс. Однако Верховный Суд поправил их, указав, что требования о незаконности бездействия и непринятии мер по своей сути являются единым требованием, за которое уплачивается пошлина в размере 3000 рублей (Кассационное определение от 5 ноября 2026 г. № 71-КАД26-4-К3).

3. Освобождение от пошлины заключенного

Истец сослался на то, что у него нет средств, поскольку он пребывает в исправительной колонии. Поэтому он просил освободить от уплаты госпошлины. Две нижестоящие инстанции прониклись доводами заявителя и удовлетворили его ходатайство. А вот Кассационный Суд решил, что оснований для неуплаты госпошлины нет, поскольку на лицевом счету, открытом заключенному в колонии, имеется 5 тыс. рублей, которые и могут быть источником оплаты госпошлины. В ситуации пришлось разбираться Верховному Суду, который указал, что денежные средства на лицевом счету предназначены для удовлетворения бытовых нужд заключенного. Наличие таких средств не может служить основанием для отказа в освобождении от уплаты госпошлины (Кассационное определение от 21 октября 2026 г. № 67-КАД26-3-К8, 51-КАД26-3-К8).

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