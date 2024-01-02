Система, системный маркетинг – залог успеха в бизнесе

Приведу пример из мира авто. (Реальный пример из жизни).

Например, вы приезжаете в автосервис с жалобой на то, что машина барахлит и пинается.

Обычный мастер просто поменяет свечи, но проблема никуда не исчезнет. Клиент поедет снова на сервис, заплатит за очередной поиск причины, ремонта и так далее.