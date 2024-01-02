Система, системный маркетинг – залог успеха в бизнесе

Система, системный подход — очень важный, на мой взгляд, критерий качественного специалиста
Я считаю, что любой команде должен быть такой человек.
В любой сфере деятельности есть специалисты, которые могут решить проблему под разными углами.
Они не просто выполняют свою работу, а стремятся понять суть проблемы и предложить наиболее эффективное решение.
Пример из мира авто
Приведу пример из мира авто. (Реальный пример из жизни).
Например, вы приезжаете в автосервис с жалобой на то, что машина барахлит и пинается.
Обычный мастер просто поменяет свечи, но проблема никуда не исчезнет. Клиент поедет снова на сервис, заплатит за очередной поиск причины, ремонта и так далее.
А вот волшебный мастер сначала перевернет всю машину "верх дном", найдет истинную причину поломки и это не всегда будут свечи. ..согласует с клиентом, приступит к работе
А как в маркетинге?
И в маркетинге также
Например, вы хотите бота, чтобы автоматизировать общение с клиентами.
Но у вас нет ни сайта, ни иных каналов коммуникации с клиентами...
И "штатный" специалист по ботам вам его сделает, только ваш вопрос не будет решён. Клиентов не будет. А бот будет...что с ним делать, не понятно, но в сторону прогресса вы уже шагнули.
Настоящая причина не в боте, а в отсутствии трафика, а уже потом в отсутствии бота
Принцип системного маркетинга
Принцип системного маркетинга, которого я придерживаюсь, предполагает именно такой подход как в случае со вторым механиком:
нужно изучить ситуацию и в целевом запросе от клиента – докопаться до сути проблемы
Если дело только в "свечах", значит, поменять "свечи", а если не только? Предложить реальное решение вопроса. Это будет честно по отношению к клиенту.
Если он не захочет такое комплексное решение или поэтапное комплексное решение(что не маловажно для бюджета) – другой вопрос, но как минимум, он обратится к вам позже или кому-то порекомендует как достойного специалиста,
который не станет
менять "свечи" ради замены свечей
Поэтому, прежде чем менять "свечи" в вашем маркетинге, рекомендую проконсультироваться со системным маркетологом, который поможет найти именно причину и поможет составить поэтапный план реализации.
С заботой о вас, Алисия Цайлер, интеллектуальный маркетолог, эксперт по чат-ботам, автоматизации бизнес - процессов. Руководитель нетворкинг Клуба TenChat в Калининграде.
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