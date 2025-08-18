🔐 Пропускной режим в офисе: как не угодить под штрафы РКН и Роструда?

🔴 Проблемы с пропускным режимом
Современные системы контроля доступа могут спровоцировать проверки и штрафы от *РКН** (за обработку ПДн) и Роструда (за нарушения трудового права).
Ключевое. Важно Четко знать, что можно, а что запрещено при организации пропуска.
🟢 Безопасный алгоритм внедрения
1. Внести изменения в ПВТР: Указать дату начала действия пропускного режима.
2. Утвердить отдельный ЛНА: Детально прописать все правила пропускного режима в локальном акте.
3. Ознакомить ВСЕХ: Под роспись действующих сотрудников и каждого нового.
4. Согласие на фото (биометрию). Обязательно получать письменное согласие на обработку биометрических ПДн (фотографии) для пропуска.
🟠 Если сотрудник отказывается
Альтернатива: Пропускать по паспорту или выдавать пропуск без фото (если система позволяет).
Исключение: На объектах ТЭК согласие на биометрию не требуется (установлено законом).
🔵 Доступ к персональным данным (ПДн)
Четкий круг лиц: Определить, кто из сотрудников будет иметь доступ к ПДн (базам пропусков).
Оформить приказ: Назначить ответственных за обработку ПДн приказом.
Обязательство о неразглашении: Взять с этих сотрудников письменные обязательства хранить тайну ПДн.
Трудовой договор: Изменять ТД не нужно, если функции сотрудника, работающего с ПДн, не меняются.
Сомнение: Есть неясность, нужно ли дополнительное согласие на обработку обычных ПДн (ФИО, должность) для пропуска.
💡 Где найти ответы?
