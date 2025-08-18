ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Алисия Цайлер
Защита персональных данных

🔐 Пропускной режим в офисе: как не угодить под штрафы РКН и Роструда?

Внедрение пропускного режима с обработкой персональных данных сотрудников таит юридические риски. Узнайте, как сделать это законно и избежать претензий от контролирующих органов и работников.

🔴 Проблемы с пропускным режимом

Современные системы контроля доступа могут спровоцировать проверки и штрафы от *РКН** (за обработку ПДн) и Роструда (за нарушения трудового права).

Ключевое. Важно Четко знать, что можно, а что запрещено при организации пропуска.

🟢 Безопасный алгоритм внедрения

1. Внести изменения в ПВТР: Указать дату начала действия пропускного режима.

2. Утвердить отдельный ЛНА: Детально прописать все правила пропускного режима в локальном акте.

3. Ознакомить ВСЕХ: Под роспись действующих сотрудников и каждого нового.

4. Согласие на фото (биометрию). Обязательно получать письменное согласие на обработку биометрических ПДн (фотографии) для пропуска.

🟠 Если сотрудник отказывается

Альтернатива: Пропускать по паспорту или выдавать пропуск без фото (если система позволяет).

Исключение: На объектах ТЭК согласие на биометрию не требуется (установлено законом).

🔵 Доступ к персональным данным (ПДн)

  • Четкий круг лиц: Определить, кто из сотрудников будет иметь доступ к ПДн (базам пропусков).

  • Оформить приказ: Назначить ответственных за обработку ПДн приказом.

  • Обязательство о неразглашении: Взять с этих сотрудников письменные обязательства хранить тайну ПДн.

  • Трудовой договор: Изменять ТД не нужно, если функции сотрудника, работающего с ПДн, не меняются.

  • Сомнение: Есть неясность, нужно ли дополнительное согласие на обработку обычных ПДн (ФИО, должность) для пропуска.

💡 Где найти ответы?

