Машина времени для юриста и AI-маркетолога

Важные юридические нюансы

Wayback Machine — это не панацея. "Его можно сравнить с библиотекой, в которой громадное количество книг, но… вашей книги (читай - сайта) там может не быть." Роботы могут не посетить сайт.

Убрать из архива копии сайта может только его владелец. Для этого необходимо написать письмо на info@archive.org, указать адрес сайта и представить доказательства владения. Можно запретить и будущее копирование.

Содержимое сайта можно скрыть для сохранения в Веб-архиве через пароль или параметры для индексирования (например, корректный robots.txt)."

То что для юриста — неоспоримое доказательство, для маркетолога в эпоху AI — бесценное сырье для обучения моделей и генерации материала

Архивные снимки сайтов — это структурированные временные ряды данных, которые становятся движущей силой для таких задач как: