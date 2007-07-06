Все самые важные материалы про онлайн-кассы
1 июля 2017 года наступило, а с ним и эра онлайн-касс. Мы сделали дайджест статей про онлайн-ККТ: все, что может потребоваться бухгалтеру и предпринимателю в теме соответствия закону № 54-ФЗ.
Про сами онлайн-кассы
1. Онлайн-кассы: быстрый справочник для бухгалтера
Разложили по полочкам вал информации, с которым приходится разбираться бухгалтерам из-за введения онлайн-касс.
2. Десять самых популярных вопросов-ответов об онлайн-ККТ
Эксперт разбирает распространенные вопросы бухгалтеров.
3. ФНС отвечает про использование онлайн-касс
Мнение налоговиков про самые важные вопросы по новшествам 54-ФЗ.
4. Онлайн-кассы: что, где, когда
Еще один справочный материал по онлайн-кассам.
5. ККТ при ЕНВД
Как использовать ККТ на вмененке после 31 марта 2017 года?
Про ОФД и регистрацию онлайн-ККТ
1. Чек-лист: готовы ли вы к работе с онлайн-кассами и ОФД
Проверьте, вся ли последовательность шагов по переходу на онлайн-кассы, новая терминология и правила работы вам понятны.
2. Опыт пользователей при регистрации онлайн-ККТ
С какими проблемами сталкиваются на практике?
3. Как зарегистрировать онлайн-ККТ: семь правильных шагов
На что обратить внимание, регистрируя новый аппарат.
Про штрафы по онлайн-кассам
1. Подводные камни перехода на онлайн-ККТ
Какие санкции, если не перейти на онлайн-кассы?
2. Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ
Верите?
3. ИФНС придумала новый повод для взыскания штрафов с владельцев ККТ
Со старыми аппаратами пока не все понятно.
4. Владельцам онлайн-ККТ не нужно вести журнал кассира-операциониста
Разъясняет Минфин России.
Про то, что с нами всеми будет
1. Погубят ли онлай-кассы малый и средний торговый бизнес в России
Анализ многочисленных прогнозов о скорой смерти мелкой торговли в России от обязательного перехода на онлайн-кассы.
2. Как будут «обелять» интернет-магазины по закону № 54-ФЗ
Представители Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что с рынка должны уходить «серые» продавцы. А закон № 54-ФЗ в этом поможет. Результаты исследования о реальной готовности интернет-ритейла к вступающим завтра изменениям, - в статье.
3. Как онлайн-кассы уже следят за нашими тратами
Первый агрегированный обзор по покупкам граждан на основе данных онлайн-касс.
4. Упрощенцев ждет беда. Все из-за онлайн-касс
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