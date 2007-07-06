Все самые важные материалы про онлайн-кассы

1 июля 2017 года наступило, а с ним и эра онлайн-касс. Мы сделали дайджест статей про онлайн-ККТ: все, что может потребоваться бухгалтеру и предпринимателю в теме соответствия закону № 54-ФЗ.

Как использовать ККТ на вмененке после 31 марта 2017 года?

Еще один справочный материал по онлайн-кассам.

Мнение налоговиков про самые важные вопросы по новшествам 54-ФЗ.

Разложили по полочкам вал информации, с которым приходится разбираться бухгалтерам из-за введения онлайн-касс.

На что обратить внимание, регистрируя новый аппарат.

С какими проблемами сталкиваются на практике?

Проверьте, вся ли последовательность шагов по переходу на онлайн-кассы, новая терминология и правила работы вам понятны.

Со старыми аппаратами пока не все понятно.

Какие санкции, если не перейти на онлайн-кассы?

Про то, что с нами всеми будет

1. Погубят ли онлай-кассы малый и средний торговый бизнес в России

Анализ многочисленных прогнозов о скорой смерти мелкой торговли в России от обязательного перехода на онлайн-кассы.

2. Как будут «обелять» интернет-магазины по закону № 54-ФЗ

Представители Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что с рынка должны уходить «серые» продавцы. А закон № 54-ФЗ в этом поможет. Результаты исследования о реальной готовности интернет-ритейла к вступающим завтра изменениям, - в статье.

3. Как онлайн-кассы уже следят за нашими тратами

Первый агрегированный обзор по покупкам граждан на основе данных онлайн-касс.

4. Упрощенцев ждет беда. Все из-за онлайн-касс

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