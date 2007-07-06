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Все самые важные материалы про онлайн-кассы

03.07.17 10:17

1 июля 2017 года наступило, а с ним и эра онлайн-касс. Мы сделали дайджест статей про онлайн-ККТ: все, что может потребоваться бухгалтеру и предпринимателю в теме соответствия закону № 54-ФЗ.

Про сами онлайн-кассы

1. Онлайн-кассы: быстрый справочник для бухгалтера

Разложили по полочкам вал информации, с которым приходится разбираться бухгалтерам из-за введения онлайн-касс.

2. Десять самых популярных вопросов-ответов об онлайн-ККТ

Эксперт разбирает распространенные вопросы бухгалтеров.

3. ФНС отвечает про использование онлайн-касс

Мнение налоговиков про самые важные вопросы по новшествам 54-ФЗ.

4. Онлайн-кассы: что, где, когда

Еще один справочный материал по онлайн-кассам.

5. ККТ при ЕНВД

Как использовать ККТ на вмененке после 31 марта 2017 года?

Про ОФД и регистрацию онлайн-ККТ

1. Чек-лист: готовы ли вы к работе с онлайн-кассами и ОФД

Проверьте, вся ли последовательность шагов по переходу на онлайн-кассы, новая терминология и правила работы вам понятны.

2. Опыт пользователей при регистрации онлайн-ККТ

С какими проблемами сталкиваются на практике?

3. Как зарегистрировать онлайн-ККТ: семь правильных шагов

На что обратить внимание, регистрируя новый аппарат.

Про штрафы по онлайн-кассам

1. Подводные камни перехода на онлайн-ККТ

Какие санкции, если не перейти на онлайн-кассы?

2. Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ

Верите?

3. ИФНС придумала новый повод для взыскания штрафов с владельцев ККТ

Со старыми аппаратами пока не все понятно.

4. Владельцам онлайн-ККТ не нужно вести журнал кассира-операциониста

Разъясняет Минфин России.

Про то, что с нами всеми будет

1. Погубят ли онлай-кассы малый и средний торговый бизнес в России

Анализ многочисленных прогнозов о скорой смерти мелкой торговли в России от обязательного перехода на онлайн-кассы.

2. Как будут «обелять» интернет-магазины по закону № 54-ФЗ

Представители Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что с рынка должны уходить «серые» продавцы. А закон № 54-ФЗ в этом поможет. Результаты исследования о реальной готовности интернет-ритейла к вступающим завтра изменениям, - в статье.

3. Как онлайн-кассы уже следят за нашими тратами

Первый агрегированный обзор по покупкам граждан на основе данных онлайн-касс.

4. Упрощенцев ждет беда. Все из-за онлайн-касс

Рассказывают на нашем форуме.

Стань экспертом
Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

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