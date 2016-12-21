Чтобы получить социальный вычет по страховым взносам, в ИФНС нужно представить бумажный договор с НПФ

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В целях получения социального налогового вычета по расходам на уплату пенсионных взносов налогоплательщики представляют, в частности, копию договора, заключенного с негосударственным пенсионным фондом.

Если договор заключен в электронной форме с использованием простой электронной подписи вкладчика и факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного сотрудника Фонда и печати Фонда, он может признаваться равнозначным договору, оформленному на бумажном носителе, только в рамках взаимоотношений вкладчика и Фонда.

В этой связи незаверенная копия распечатанного на бумажном носителе договора, подписанного электронными аналогами собственноручной подписи налогоплательщика и Фонда, по мнению ФНС России, равнозначной копией бумажного документа, подписанного собственноручной подписью сторон, для представления в налоговые органы не является.

Договор должен быть заверен подписью уполномоченного сотрудника Фонда и печатью Фонда, пояснила ФНС в письме № БС-4-11/23124@ от 05.12.2016.